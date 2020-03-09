70年來首次 宜蘭南方澳媽祖遶境因疫情停辦

武漢肺炎疫情延燒，繼台中大甲媽祖百年遶境進香活動延期後，約有70年歷史的宜蘭南方澳媽祖生日遶境活動今年也宣布取消，節省下來經費用於防疫。

南方澳是全國三大漁港之一，媽祖是當地居民或漁民主要信仰，主祀金媽祖的南天宮及附近主祀寶石珊瑚媽祖的進安宮更是當地香火鼎盛廟宇。每年媽祖生日遶境活動都由這兩大廟宇輪流舉辦，今年由南天宮主辦。

南天宮副主委林棋山今天接受聯訪時說，因武漢肺炎疫情延燒，經廟方討論後決定配合中央防疫工作，取消今年的媽祖遶境活動，這也是這項活動發起約70年以來，首度取消。

林棋山表示，今天廟方舉行環境消毒啟動儀式後，遶境活動節省下來的經費將用於當地村里與漁船消毒防疫工作。