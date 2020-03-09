民進黨議員喊話林姿妙少跑攤 縣府：同標準請約束自己

民進黨宜蘭縣議會黨團今天前往縣政府突擊檢查防疫措施，呼籲縣長林姿妙帶頭減少「跑攤」， 以身作則，避免成了傳播媒介；對此縣府也回應，公務仍須推動，並無增減行程，呼籲各界在疫情尚未明朗之際，應提高警覺，並以同一標準，約束自己、保護他人。

跑攤露臉讓選民有感，向來都是政治人物的必做功課，但在疫情期間陷入兩難。中央流行疫情指揮中心由於憂心疫情社區散播，衛福部長陳時中建議民代減少跑攤，「不跑攤，不失禮」。

民進黨縣議會黨團憂心疫情，今天宣布減少「跑攤」行程，同時也喊話縣長林姿妙，請以縣長身分帶頭以身作則。黨團總召陳俊宇表示，各地跑攤往往是人潮聚集最多場所，林縣長為地方防疫指揮官，在跑攤交談及握手等互動中，容易被感染或增加傳播病毒的機會，呼籲縣長應帶頭減少跑攤，在防疫期間，相信大多數民眾都能夠支持體諒。

縣議員劉添梧表示，「不跑攤，不會失禮」，目前雖然大型動停辦，但林縣長對於一些民間社團的活動仍勤快跑；縣議員謝燦輝呼籲政治人物，大家都應該「忍一下」做好防疫。

對此，縣府回應表示，配合中央疫情指揮中心防疫建議採取必要措施，例如停辦宜蘭綠色博覽會及春祭法會、延後辦理植樹節健走活動等，縣長各項行程也採取同樣標準安排，以縣政必要性、符合防疫標準為考量，並無增減行程，同時呼籲各界在疫情尚未明朗之際，應提高警覺，「並以同一標準，約束自己、保護他人」。