影／東縣3億改造鯉魚山周邊環境 婦人主動向饒慶鈴致謝

台東縣政府近2年來前後斥資約3.3億元進行台東市桂林北路拓建、南京路大排水長沙街下游改善、台東公園道路拓寬、體育場館與鯉魚山周邊設施與景觀改善等工程已接近完工，台東縣長饒慶鈴今天視察後，肯定縣府建設處與營造商費心，讓建設可以跟市民生活需求融合。

因相關工程讓鯉魚山周邊社區的交通、景觀、環境衛生都獲改善，尤其是南京路大排加蓋，讓空氣不再惡臭，饒慶鈴視察過程中，有位附近女住戶，主動跑來向饒慶鈴致意，感謝縣府的建設。

饒慶鈴今天上午9點半到10點半，由台東市長張國洲、縣府建設處長許瑞貴、縣警察局邱文亮等人陪同，視察台東市桂林北路周邊環境改善工程進度。饒慶鈴表示，看到部分已完成的建設，更加期待這個精華區域未來整體的改變，並肯定建設處團隊「讓建設不只是建設，而是生活的一部分」。

縣府建設處簡報另指出，未來體育場與體育館串聯，結合鯉魚山風景區闢設綠帶與停車場；兒童遊戲場與成人體健設施空間整併到台東大學台東校區旁，讓大人運動時可以看到小孩的動態，整體空間更安全、更舒適，達到老幼共融的目的。