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卑南族辦婦女除草完工祭 今天女人最大男族人得備午餐
台東市卑南族普悠瑪部落今天舉辦婦女除草完工祭，婦女們人人頭戴花環、盛裝參與，唱歌、跳舞，歡慶屬於她們的節日，男性族人今天須放下身段上山砍荖藤獻給婦女，還要為婦女們準備午餐，慰勞婦女們1年來的辛勞，適逢三八婦女節，讓婦人除草完工祭更有意義。
卑南族普悠瑪部落聚會所（巴拉冠）今天很熱鬧，100多位從5、6歲到70、80歲的婦女，人人頭戴花環，穿上傳統服飾，排成長龍，一路扭腰擺臀，搖響臀鈴，口裡唱著「嘎撒呀！姆嘎姆嘎呼」，小跑步到卑南文化公園附近，取回部落男人為她們準備的一條約30公尺長荖藤。
荖藤是婦女除草完工祭中，很重要的物品。昨天部落男族除人上山砍荖藤獻給部落婦女們，還要為婦女們煮飯、斟酒、敬菸，展現男性體貼的一面。
退休校長鄭玉妹表示，卑南族婦女除草完工祭一連舉辦3天，7日上午除草活動，下午為去年往生的族人除喪禮儀；8日歡慶；9日將荖藤切段分享每戶人家。
她說，早期農事皆由婦女負責，小米播種後須完成除草等工作，部落婦女會組成工作團，彼此幫忙，集體勞動，農事告一段落後，為維繫彼此感情，婦女們除完草，每年此時聚會歡慶，傳承互助與分享美德。
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