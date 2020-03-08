急診室訂便宜 暖心老闆挺抗疫免費招待護士心窩窩

第一線醫護人員在新冠肺炎疫情期間格外辛苦，宜蘭羅東聖母醫院急診室日前訂便當，老闆特別叮嚀送便當員工不要收費，他要招待。醫護人員吃了便當暖心暖胃，感動不已，在臉書貼文感謝這位老闆。

「羅東聖母醫院~把愛傳下去」粉專有一則貼文寫著「謝謝大家相挺～暖心便當」。

「第一線醫護上班時的飲食日常吃飯時間不固定，是正常😌，正用餐時來個病人或急救病患隨時擱下便當又開始忙碌，是時常 🙃，等到忙完再用餐常是冷的便當或食物，好像己是習以為常 🙁。」

「疫情期間著卸防護配備耗時，可能連水可少喝就少喝或連廁所都忍一下、忍一下… 😯但每天還是得訂餐吃飯」。

貼文者還原6日當天訂便當的情景「老闆，我們是聖母醫院急診室要訂便當，你們會送?」

老闆回應說，聖母醫院我們當然送、願意送，急診室很辛苦，我們更應該送 ，没問題，辛苦您們囉！

便當送達了，雙方魯了一會，老闆堅持不收費！疫情期間大家辛苦了，真多謝有你們呢！

貼文者說，「今天的便當在任一個時間點用餐，都覺得心窩窩」。味多美心多美。

這則貼文出現後，地方傳為美談。這位暖心的陳姓老闆在羅東鎮和平路開味多美烤肉便當店，其實當天送便當的並不是他，他剛好有事在忙，特別交代送便當的員不要收費，他要招待急診室醫護人員吃便當。

他說，日前曾看到有便當店拒絕送便當到醫院很感慨，第一線醫護人員在這段期間很辛苦，他能夠做就盡量做，當天也忘了送多少便當過去，總之這是他自己一點小心意，算不了什麼，平常上門的客如果菜不夠或飯不夠，他也會免費多給些，讓大家吃飽是最要緊。