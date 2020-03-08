追思228 林右昌：疫情看出極權國家和台灣的距離有多遠

基隆市政府今天下午2點28分在海洋廣場舉辦228追思活動，基隆市長林右昌說，轉型正義這條路還很長，需要各單位一起努力推動。新冠肺炎讓大家看到專制、無人權的政府和社會是怎麼樣，和台灣有多遠的距離，也讓台灣人民更清楚了解自己的存在及國家的意義。

1947年台灣228事件發生級，國府自大陸調來的部隊3月8日從基隆港登陸時，曾朝港邊開槍造成死傷。基隆市228相關民間團體，多年選在3月8日下午2點28分在港邊舉辦追思活動，提醒民眾不要忘了這段歷史。林右昌入主市府後，改由市府主辦追思活動，邀請受難者家屬出席。

林右昌說，轉型正義這條路還很長，需要促轉會和各單位一起打拚才能進一步推展。過去很長一段時間228事件在台灣社會是個禁忌，社會上不能討論，一般人也不是很了解。蔡總統在今年的紀念活動中宣示，要求國安局在1個月內把228相關檔案解密給促轉會，追求轉型正義和真相揭露。

林右昌表示，228已經發生73周年，但台灣社會現在仍有許多威權、專制的陰影還沒有排除，需要我們繼續打拚。現在的新冠肺癌讓大家可以看到，一個威權、專制、無人權的政府和社會，和台灣的社會和國家有多遠的距離，也讓台灣人民更清楚了解自己的存在及台灣國家的意義。