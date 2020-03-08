傅崐萁今成立花蓮服務處 定位為愛心服務站
無黨籍花蓮立委傅崐萁今天成立服務處，定位為「愛心服務站」，婉拒各界祝賀的蘭花、盆景、贈品等。服務處主任陳文卿說，愛心服務站開張後，希望照顧弱勢族群，與城隍廟共同捐助白米3500斤救濟貧困，各農會也合捐10萬元社會救助金響應。
陳文卿表示，傅崐萁在今天在吉安鄉中華路二段180號設立立委服務處，更是「愛心服務站」，將延續過去傅崐萁社會救助做法，持續關懷、照顧花蓮弱勢族群，擴大鄉親服務範圍。
他說，服務處愛心服務站開張後，傅崐萁與城隍廟共同捐助白米3500斤給社福單位及弱勢家庭，花蓮縣農會總幹事官俊彥獲知後率先響應，也和各鄉鎮市農會一起捐出10萬元社會救助金，希望能讓更多人一起響應、照顧花蓮弱勢鄉親。
傅崐萁表示，考量冠狀肺炎疫情，顧及鄉親的健康，將服務處成立活動費用，全數轉捐花蓮縣社會救助金專戶。感謝鄉親支持，讓他能再度進入立院為花蓮打拚，服務處成立擴大為民服務層面，有關地方關切的國道六號東延、蘇花安等重大建設案，將持續在立院質詢強力監督，後續緊盯行政部門進度。
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