傅崐萁今成立花蓮服務處 定位為愛心服務站

無黨籍花蓮立委傅崐萁今天成立服務處，定位為「愛心服務站」，婉拒各界祝賀的蘭花、盆景、贈品等。服務處主任陳文卿說，愛心服務站開張後，希望照顧弱勢族群，與城隍廟共同捐助白米3500斤救濟貧困，各農會也合捐10萬元社會救助金響應。

陳文卿表示，傅崐萁在今天在吉安鄉中華路二段180號設立立委服務處，更是「愛心服務站」，將延續過去傅崐萁社會救助做法，持續關懷、照顧花蓮弱勢族群，擴大鄉親服務範圍。

他說，服務處愛心服務站開張後，傅崐萁與城隍廟共同捐助白米3500斤給社福單位及弱勢家庭，花蓮縣農會總幹事官俊彥獲知後率先響應，也和各鄉鎮市農會一起捐出10萬元社會救助金，希望能讓更多人一起響應、照顧花蓮弱勢鄉親。