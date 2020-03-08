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花蓮吉安慈雲山抗疫取消接駁車 市公所暫停活動

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮吉安鄉公所取消慈雲山納骨塔接駁車接送服務，避免感染，並從今天開始到4月4日舉辦法會，提供民眾祭拜場地。圖／吉安鄉公所提供
花蓮吉安鄉公所取消慈雲山納骨塔接駁車接送服務，避免感染，並從今天開始到4月4日舉辦法會，提供民眾祭拜場地。圖／吉安鄉公所提供

因應新冠肺炎疫情吉安鄉公所取消慈雲山納骨塔接駁車接送服務，避免感染，並從今天開始到4月4日舉辦法會，提供民眾祭拜場地，同時減少燒金紙，不汙染空氣。花蓮市公所也因新冠肺炎疫情，臨櫃人員一律戴口罩，取消大型活動，若疫情升高將檢測市公所員工體溫從一次增為兩次。

吉安鄉慈雲山懷恩堂可俯瞰吉安、花蓮市區及太平洋，海天一色風景秀麗，加上公立價格實惠，是民眾納骨的首選之地，每到清明節前後總是有許多家屬前往祭拜，鄉公所也有接駁車服務。

不過新冠肺炎疫情嚴峻，吉安鄉長游淑貞今表示，祭拜法會場地即日起開始延續到4月4日，期間每天上午8時到下午5時30分，不分平假日，提供鄉親祭拜，並取消接駁車接送，希望用分流方式，讓鄉親自由選擇時間到山上祭祀祖先。

游淑貞說，聯合祭拜活動不另行通知家屬，改由鄉公所、代表會及村長們領頭祭拜活動，感謝勝安宮提供800份心燈，以減少燃燒金紙，不汙染空氣愛護地球。

花蓮市公所表示，洽公民眾進入公所前須量體溫戴口罩，臨櫃人員一律需戴口罩。未來若台灣疫情升高，每天檢測市公所員工體溫將從一次增加為兩次。

針對新冠肺炎死亡病例防護措施，殯葬所將依法與業者聯繫，依規定在醫院直接入殮，若需送至殯儀館，則使用雙層屍袋，不入冰櫃，直接入殮送往火化場。

花蓮市公所指出，圖書館兒童館的說故事、電影欣賞等活動也都暫停辦理，借書儘量採線上借閱；原訂下月舉辦的原住民傳統射箭暨槌球比賽，取消開幕活動。

因應新冠肺炎疫情，花蓮吉安鄉公所慈雲山納骨塔提供酒精讓民眾使用。圖／吉安鄉公所提供
因應新冠肺炎疫情，花蓮吉安鄉公所慈雲山納骨塔提供酒精讓民眾使用。圖／吉安鄉公所提供
花蓮市公所表示，洽公民眾進入公所前須量體溫戴口罩，未來若台灣疫情升高，每天檢測市公所員工體溫將從一次增加為兩次。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所表示，洽公民眾進入公所前須量體溫戴口罩，未來若台灣疫情升高，每天檢測市公所員工體溫將從一次增加為兩次。圖／花蓮市公所提供

新冠肺炎 疫情 吉安

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