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花蓮193縣道南段二期拓寬今開工 預計2年後完工

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府今天舉辦開工祈福儀式，希望拓寬後能給用路人方便快速的道路。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府今天舉辦開工祈福儀式，希望拓寬後能給用路人方便快速的道路。記者王思慧／攝影

花蓮縣道193南段二期今天舉辦開工儀式，將2660公尺道路拓寬，工程從南海四街口做到花蓮大橋台11線處，未來不但能讓砂石車和機車不用爭道，也能達到蘇花改車潮進入花蓮市區前分流作用，經費6.2億元，預計民國111年完工。

和建設計監造顧問公司總經理蔡逸勳表示，花蓮193縣道分兩期施工，整個工程起點從北端自由街口到南端的花蓮大橋總長5.5公里，第一期道路拓寬2580公尺，範圍自由街口至南海四街口，已經在去年開放通車；第二期自南海四街口到台11花蓮大橋路口2660公尺，總工程經費加上土地徵收、地上物補償費用，為6.29億元。

蔡逸勳說，拓寬後道路從20公尺變成30公尺路寬，可將目前現有砂石車、機慢車道再加寬，瓶頸路段獲得有效改善，行車更加順暢，重要路口並設置左轉專用道、車道區隔提高行車保障，還有機慢車跟行人專業道路，道路最外側有2.4公尺機慢車道，讓機慢車及砂石車得以做區隔，用路人可獲得良好保障。

從本月開始總工期為690個工作天，包括路上既有植栽的移植及箱涵建置，以及所有沿線的相關管線全部整合下地，讓天際線完全淨空，獲得更好的都市景觀。也讓用路人從蘇花改行經進入花蓮市區前，藉由193線分流，沿線有東大門夜市、太平洋公園、台開開心農場等景點，旅客可擁有完整安全的行車空間。

花蓮縣長徐榛蔚表示，因本路段禁止砂石車行駛內側車道，砂石車僅可與機慢車行於外側車道，時常造成機慢車與砂石車争道現象，險象環生，因此需要拓寬，第一階段已完成南濱公園至南海四街段工程更被譽為最美的銀河公路。不過193縣道拓寬工程艱困，尤其是聯合濱海排水等是重大工程，希望拓寬後能給用路人方便快速的道路。

花蓮193縣道第一期道路拓寬2580公尺，範圍自由街口至南海四街口，已經在去年開放通車。記者王思慧／翻攝
花蓮193縣道第一期道路拓寬2580公尺，範圍自由街口至南海四街口，已經在去年開放通車。記者王思慧／翻攝
花蓮縣道193南段二期今天舉辦開工儀式，將2660公尺道路拓寬，工程從南海四街口做到花蓮大橋台11線處。記者王思慧／攝影
花蓮縣道193南段二期今天舉辦開工儀式，將2660公尺道路拓寬，工程從南海四街口做到花蓮大橋台11線處。記者王思慧／攝影

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