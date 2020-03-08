花蓮193縣道南段二期拓寬今開工 預計2年後完工

花蓮縣道193南段二期今天舉辦開工儀式，將2660公尺道路拓寬，工程從南海四街口做到花蓮大橋台11線處，未來不但能讓砂石車和機車不用爭道，也能達到蘇花改車潮進入花蓮市區前分流作用，經費6.2億元，預計民國111年完工。

和建設計監造顧問公司總經理蔡逸勳表示，花蓮193縣道分兩期施工，整個工程起點從北端自由街口到南端的花蓮大橋總長5.5公里，第一期道路拓寬2580公尺，範圍自由街口至南海四街口，已經在去年開放通車；第二期自南海四街口到台11花蓮大橋路口2660公尺，總工程經費加上土地徵收、地上物補償費用，為6.29億元。

蔡逸勳說，拓寬後道路從20公尺變成30公尺路寬，可將目前現有砂石車、機慢車道再加寬，瓶頸路段獲得有效改善，行車更加順暢，重要路口並設置左轉專用道、車道區隔提高行車保障，還有機慢車跟行人專業道路，道路最外側有2.4公尺機慢車道，讓機慢車及砂石車得以做區隔，用路人可獲得良好保障。

從本月開始總工期為690個工作天，包括路上既有植栽的移植及箱涵建置，以及所有沿線的相關管線全部整合下地，讓天際線完全淨空，獲得更好的都市景觀。也讓用路人從蘇花改行經進入花蓮市區前，藉由193線分流，沿線有東大門夜市、太平洋公園、台開開心農場等景點，旅客可擁有完整安全的行車空間。