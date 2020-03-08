快訊

案45及澳音樂家接觸者 指揮中心預計今公布採檢結果

影／彰濱工業區電鍍工廠火災 搶救中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫避群聚 台東監理站暫停蘭嶼綠島驗車等服務

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
因應新冠肺炎防疫需求，台東監理站3月19、20日前往綠島、3月26、27日前往蘭嶼的下鄉服務業務將延期舉辦。記者羅紹平／攝影
因應新冠肺炎防疫需求，台東監理站3月19、20日前往綠島、3月26、27日前往蘭嶼的下鄉服務業務將延期舉辦。記者羅紹平／攝影

為避免群聚造成新冠肺炎防疫漏洞，高雄監理所台東監理站原定今年上半年，3月19、20日前往綠島、3月26、27日前往蘭嶼的下鄉服務業務，將延期至疫情穩定後，再擇期舉辦，至於因此逾期檢驗產生的罰單，將由台東監理站專案處理，請民眾不用過度擔心。

台東監理站長周志昌表示，為減少居民往返台灣本島耗費的金錢及時間，監理站原訂3月19、20日至綠島下鄉服務；3月26、27日下鄉至蘭嶼服務，提供車輛定期檢驗及其他各項監理異動登記、諮詢服務，因新冠肺炎疫情防疫需求，避免群聚感染，將延期舉辦。

周志昌強調，島上居民使用的車輛，如因下鄉服務延期導至逾期檢驗罰單產生，台東監理站將專案處理，請民眾不用過度擔心。

另，汽、機車燃料費固定於每年7月開徵，統計自108年8月底止，綠島地區汽車燃料費徵收率81.67%，機車74.13%，機車燃料使用費繳納情形尚需加強。

周志昌提醒逾期未繳納者，依公路法可處新台幣300至3000元罰款，車主如未收到帳單可至超商使用多媒體補單，直接在超商櫃檯繳納，免收手續費。

因應新冠肺炎防疫需求，台東監理站3月19、20日前往綠島、3月26、27日前往蘭嶼的下鄉服務業務將延期舉辦。記者羅紹平／攝影
因應新冠肺炎防疫需求，台東監理站3月19、20日前往綠島、3月26、27日前往蘭嶼的下鄉服務業務將延期舉辦。記者羅紹平／攝影

新冠肺炎

延伸閱讀

因應疫情升溫 聯盟要求球團提防疫應變措施

國家音樂廳事件衝擊「排梅花座不如停演」損失恐逾億

三八婦女節 蔡英文：感謝在防疫崗位上全力以赴的女生

影／收容1800多人 台南監獄防疫壓力大全面備戰

相關新聞

防疫避群聚 台東監理站暫停蘭嶼綠島驗車等服務

為避免群聚造成新冠肺炎防疫漏洞，高雄監理所台東監理站原定今年上半年，3月19、20日前往綠島、3月26、27日前往蘭嶼的...

花蓮尚志橋復建 進度超前

連通花蓮市區與美崙地區的重要橋梁尚志橋，前年0206地震後，出現橋面龜裂、伸縮縫擴張、大梁偏移等災損，去年12月進場封橋施工復建，目前工程進度75%，比預定進度大幅超前約22%。

五結農會100周年 捐救護車

民國9年創辦的宜蘭縣五結鄉農會，今年滿100歲，舉辦系列活動，昨天捐贈300萬元救護車，給五結消防分隊使用。宜蘭縣消防局表示，五結消防分隊每年救護案件上千件，使用量龐大，導致救護車耗損大，每輛救護車壽命僅有5到10年，汰換快速，獲贈新車，更有利救護執行。

花縣府防疫 分區辦公盤點6場地

為加強防疫，花蓮縣府研擬分區辦公措施，盤點出6處分區辦公地點，有需要時即可啟動，確保縣政工作不中斷。縣府表示，為方便民眾洽公，會要求相關業務單位將第二辦公室設在方便民眾出入、通風良好的開放空間。

台東植樹月贈綠苗 還有5場次

林務局台東林管處與縣府昨辦植護樹及森活市集活動，吸引上百民眾參與，近萬株綠苗不到1小時領光。贈苗還有5個場次，沒領到苗的民眾可到其他場索取。

慈濟、靈鷲山 改線上共修

新冠肺炎疫情未見趨緩，宗教界為避免群聚感染，先前在新北市已建議不要辦大型法會，如今花蓮慈濟基金會與新北靈鷲山都宣布暫停或延後大型活動，慈濟大型精進日首度改成線上安心祈福會；靈鷲山製作「安心御守」在全台各講堂供民眾結緣，也規畫線上共修及法會。

校友捐獎助學金婉拒校長表揚 要跟「大象守護神」拍照

最近學校開學了，基隆市暖江國小有一名校友捐了3萬元獎助學金，要幫助弱勢學生，他婉拒校長公開致謝，表示只要讓他跟大象溜滑梯...

嘉明湖山屋清潔員被喻最美麗的背影 趙聰華揹傷者走3小時獲表揚

嘉明湖山屋清潔巡護員趙聰華日前揹著受傷山友徒步走3小時，被山友譽為最美麗的背影。林務局台東林管處今天公開表揚趙聰華

避免大型群聚 慈濟大型精進日首度改線上祈福

花蓮慈濟基金會因應疫情，原本明天舉行、全台各地共上萬人參與的「大型精進日」，首度改成線上安心祈福會，明天上午7時在各慈濟...

不畏疫情！台東植樹月活動照辦原因是...

新冠肺炎疫情持續蔓延，各公家機關因應防疫大多取消公辦活動，降低群聚傳染風險，不過，台東林區管理處與台東縣政府合辦植樹月活...

基隆長庚公告新措施 9日起再限縮探病時段及探陪病人數

因應新冠肺炎疫情，基隆長庚醫院今天公告，自9日起，針對訪客探病時段、人數與陪病限定採取新措施，一般病房每日僅開放1次探視...

宜蘭家扶取消獎學金改為轉帳 339人受惠減輕學費負擔

今年因防疫，各級學校延後開學，但註冊學費仍是弱勢家庭心中沉重負擔，宜蘭家扶中心努力籌募了272萬元獎助學金，發給339名...

熱門新聞

免費每天送500株樹苗連送6天！嘉大森林周每人可領4株

影／「丟丟姊」連丟6次垃圾 被入鏡開罰7200元

嘉明湖山屋清潔員被喻最美麗的背影 趙聰華揹傷者走3小時獲表揚

春天掀起黃金風鈴木賞花潮 台中賞花地圖出爐

校友捐獎助學金婉拒校長表揚 要跟「大象守護神」拍照

桃園復興免費巴士將停駛 改推預約叫車「幸福巴士」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。