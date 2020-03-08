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防疫避群聚 台東監理站暫停蘭嶼綠島驗車等服務
為避免群聚造成新冠肺炎防疫漏洞，高雄監理所台東監理站原定今年上半年，3月19、20日前往綠島、3月26、27日前往蘭嶼的下鄉服務業務，將延期至疫情穩定後，再擇期舉辦，至於因此逾期檢驗產生的罰單，將由台東監理站專案處理，請民眾不用過度擔心。
台東監理站長周志昌表示，為減少居民往返台灣本島耗費的金錢及時間，監理站原訂3月19、20日至綠島下鄉服務；3月26、27日下鄉至蘭嶼服務，提供車輛定期檢驗及其他各項監理異動登記、諮詢服務，因新冠肺炎疫情防疫需求，避免群聚感染，將延期舉辦。
周志昌強調，島上居民使用的車輛，如因下鄉服務延期導至逾期檢驗罰單產生，台東監理站將專案處理，請民眾不用過度擔心。
另，汽、機車燃料費固定於每年7月開徵，統計自108年8月底止，綠島地區汽車燃料費徵收率81.67%，機車74.13%，機車燃料使用費繳納情形尚需加強。
周志昌提醒逾期未繳納者，依公路法可處新台幣300至3000元罰款，車主如未收到帳單可至超商使用多媒體補單，直接在超商櫃檯繳納，免收手續費。
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