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校友捐獎助學金婉拒校長表揚 要跟「大象守護神」拍照

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
校友捐獎助學金婉拒校長表揚，只要跟「守護神」拍照。圖／暖江國小提供
校友捐獎助學金婉拒校長表揚，只要跟「守護神」拍照。圖／暖江國小提供

最近學校開學了，基隆市暖江國小有一名校友捐了3萬元獎助學金，要幫助弱勢學生，他婉拒校長公開致謝，表示只要讓他跟大象溜滑梯拍張照就好，這是他小時候的甜美回憶。校長曾恕華把這段感人故事貼上學校臉書，引發校友討論，這個「低年級的守護神」已有40多年了，有著大家一起玩耍的滿滿回憶。

「上星期，有校友來學校表示要捐贈助學金，我問他可否接受學校公開表示感謝，他搖搖頭說不用，只要讓我跟大象溜滑梯拍張照就好，這是他小時候的甜美回憶，全台灣拆的拆，沒剩幾座了，以前讀書時受到學校栽培，現在有能力，換他幫助需要幫助的小朋友，聽到這句話，心中充滿無限的感動，世間總是充滿愛的循環，不是嗎?」

暖江國小校長在臉書貼出這一篇文章，引起校友熱議，不少網友大讚捐助校友的愛心，但這個大象溜滑梯更勾起畢業校友滿滿的思念，湧入大批留言，充滿對學校的懷念，承載著多少人的童年回憶。

「我是83年畢業，記得當時丁老師訓練我們拔河隊，都把拔河繩綁在象腿，練肌耐力！」、「我以前念的是一年孝班，最靠近大象溜滑梯的班級，它就像是低年級小朋友的守護神一樣」、「大象溜滑梯下方的小洞，是祕密基地」，還有人說，他的教室是最佳位置，一下課可以衝第一搶著玩。

曾恕華表示，開學了，小朋友開始認真的學習，對於弱勢需要幫助的學生，總有許多充滿愛心的的大哥哥大姊姊們慷慨解囊，愛心捐助，這其中有我們暖江畢業多年的校友，也有退休的警衛、事業有成的社會賢達及他的同學。

曾恕華說，大家溜滑梯是1977年建成，是以前校友共同的美好回憶，以前還有盪鞦韆，可惜已經拆掉，目前這種水泥溜滑梯很難得，現在小朋友還是很喜歡去溜，先前結構破損4年前已整修過一次，現在外觀又有點斑駁，已籌措經費再把外觀整修一下，繼續當學童的守護神。

溜滑梯 大象 愛心

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