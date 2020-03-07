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嘉明湖山屋清潔員被喻最美麗的背影 趙聰華揹傷者走3小時獲表揚

中央社 / 台東縣7日電
嘉明湖山屋清潔員趙聰華，日前在在嘉明湖畔，將一名受傷山友揹起走到3公里外的嘉明湖山屋。圖／熊出沒企業社提供
嘉明湖山屋清潔員趙聰華，日前在在嘉明湖畔，將一名受傷山友揹起走到3公里外的嘉明湖山屋。圖／熊出沒企業社提供

嘉明湖山屋清潔巡護員趙聰華日前揹著受傷山友徒步走3小時，被山友譽為最美麗的背影。林務局台東林管處今天公開表揚趙聰華。

二二八連假有山友在嘉明湖畔煮開水時，不慎因瓦斯罐氣爆受傷，巡視步道的趙聰華看到後，立即伸出援手，揹著傷者在稜線上走3公里的崎嶇山路，讓當天經過的山友直誇「這是最美麗的背影」，耗費3小時才到山屋由管理員進行傷口包紮。

台東林管處今天藉著植樹活動公開表揚趙聰華。林管處長劉瓊蓮表示，嘉明湖國家步道自民國105年起沿線2座山屋管理及清潔工作分別委託2家專業廠商執行，透過增加步道沿線及山屋的常駐人力，對前往步道登山健行山友提供專業且優質的登山安全及登山教育服務。

劉瓊蓮表示，對於趙聰華、山屋管理員及現場派駐同仁能發揮團隊合作精神，積極協助山區危難事件處理表示肯定，也讓嘉明湖步道更多了許多溫度。

劉瓊蓮也呼籲，值此武漢肺炎疫情期間，請欲進入國家步道的山友配合防疫措施，並慎重規劃登山期間的糧食份量，更籲請山友能配合無痕山林的理念，把不該屬於山林的垃圾及廚餘帶下山，維護美好的山林環境。

另外，去年綠島發生罕見森林火災，由駐守台東豐年機場的空勤總隊第3大隊第3隊黑鷹直升機，從台灣吊掛湖水前往滅火，得以控制火勢，劉瓊蓮今天一併頒感謝狀給第3隊長祝世全。

山友 嘉明湖 台東

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