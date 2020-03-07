北宜公路區間測速 宜蘭端擬建2段估110年啟用

北宜公路因山區蜿蜒路勢而有「九彎十八拐」稱號，由於不時發生車禍，新北市在部分路段實施區間測速，宜蘭縣也獲中央補助，規劃2段區間測速，預計年底建置完成，明年啟用。

宜蘭縣政府與新北市政府日前召開合作交流平台副首長會議，雙方就既有觀光、交通及產業等多項合作方案進行追蹤、調整及協商，在交通部分，主題設定為北宜公路安全再升級。

宜蘭縣政府指出，新北市在北宜公路部分路段自去年4月1日起實施區間測速，有效降低車輛違法及事故，宜蘭縣府也獲交通部補助，將擇定部分路段實施區間測速，全面提升交通安全。

宜蘭縣警局交通隊長黃文泰今天向中央社記者表示，北宜公路全長約70公里，新北市已在新店端實施區間測速，宜蘭端從新北市石牌交界處到宜蘭縣頭城，約從56.5公里處到68.6公里處，目前規劃2段區間測速。

至於確切區段，黃文泰指出，由於縣府向交通部爭取補助的新台幣400萬元經費剛撥發下來，警局會進一步會勘研商，克服包含接電、腹地等問題後才能確定，預計年底建置完成，民國110年啟用。

黃文泰說，確認區間測速區段後，警局會立牌分別標示起訖點，以距離和速度換算平均車速，北宜公路在宜蘭縣境內目前限速為40公里，違規駕駛可依「道路交通管理處罰條例」規定，處新台幣1200元至2萬4000元罰鍰。