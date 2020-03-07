花蓮縣府盤點6處場地 視需要啟動分區辦公

防範武漢肺炎疫情擴大，花蓮縣政府盤點6處分區辦公地點，範圍從縣府會議室，最遠到吉安鄉水資源回收中心，視需要啟動。縣府表示，辦公地點已設置完成，隨時可開放進駐上班。

縣府防疫緊急應變工作小組由秘書長顏新章擔任召集人，成員由多名局處長組成。花蓮縣府表示，防疫小組跟隨中央指示，除了進出量測體溫外，也加強辦公廳舍防疫，並規劃感染員工應變措施。

花蓮縣政府表示，分區辦公地點依順序為第一會議室、第二會議室、社福館大禮堂、社福館6樓會議室、原住民文化館及位在吉安鄉的水資源回收中心，若啟動後，由各科室派1至2人移動至指定辦公地點。

花蓮縣政府表示，分區辦公的第二辦公室，位置選在便於民眾進出、通風良好的位置，以利有民眾洽公需求的業務單位使用；若有超過一半員工實施居家隔離，則啟動遠端辦公。

花蓮縣政府表示，若府內人員確診，經防疫調查確定辦公處所人員居家隔離人數，將由各機關首長決定是否實施遠端辦公、人力運用等計畫，通報縣府防疫緊急應變工作小組。