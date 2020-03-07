加強防疫 花蓮縣府盤點6場地視需要啟動分區辦公
為加強防疫，花蓮縣府研擬分區辦公措施，盤點出6處分區辦公地點，有需要時即可啟動，確保縣政工作不中斷。縣府表示，為方便民眾洽公，會要求相關業務單位將第二辦公室設在方便民眾出入、通風良好的開放空間。
花蓮目前尚無新冠肺炎確診案例，但縣府超前布署，擬定人力運用及辦公場所應變措施，成立防疫緊急應變工作小組，由秘書長擔任召集人，召集人事、政風、行研、觀光、主計、財政、衛生等局處首長，研議相關措施。
縣府表示，除了加強辦公廳舍防疫作為，進入一律量體溫外，也研議人力運用應變措施，盤點各單位核心及可暫緩辦理的業者，確保核心業務在人力短缺時仍可維持，開會或必要的研習活動，則研議以遠距視訊方式辦理。
因目前花蓮疫災災害應變中心已經提升為一級開設，屆時若有需要，就會啟動分區辦公的異地備援系統，若各機關有一半以上員工實施居家隔離，還會啟動進一步的遠端辦公模式。
縣府已盤點第一會議室、第二會議室、社福館大禮堂、社福館六樓會議室、原住民文化館及位於吉安鄉的水資源回收中心6處分區辦公場所，都已整理妥當，一旦啟動分區辦公，各處每科1到2人移往辦公，府外的客家處及教育處自覓地點，但受理民眾洽公的業務單位，要將第二辦公室設置在方便民眾出入、通風良好的開放空間。
此外，也成立「因應肺炎疫情員工關懷小組」，由各科科長負責，針對居家隔離的員工，適時以電話關懷，若有心理諮詢需求，即通報人事處安排專人提供服務。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言