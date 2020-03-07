加強防疫 花蓮縣府盤點6場地視需要啟動分區辦公

為加強防疫，花蓮縣府研擬分區辦公措施，盤點出6處分區辦公地點，有需要時即可啟動，確保縣政工作不中斷。縣府表示，為方便民眾洽公，會要求相關業務單位將第二辦公室設在方便民眾出入、通風良好的開放空間。

花蓮目前尚無新冠肺炎確診案例，但縣府超前布署，擬定人力運用及辦公場所應變措施，成立防疫緊急應變工作小組，由秘書長擔任召集人，召集人事、政風、行研、觀光、主計、財政、衛生等局處首長，研議相關措施。

縣府表示，除了加強辦公廳舍防疫作為，進入一律量體溫外，也研議人力運用應變措施，盤點各單位核心及可暫緩辦理的業者，確保核心業務在人力短缺時仍可維持，開會或必要的研習活動，則研議以遠距視訊方式辦理。

因目前花蓮疫災災害應變中心已經提升為一級開設，屆時若有需要，就會啟動分區辦公的異地備援系統，若各機關有一半以上員工實施居家隔離，還會啟動進一步的遠端辦公模式。

縣府已盤點第一會議室、第二會議室、社福館大禮堂、社福館六樓會議室、原住民文化館及位於吉安鄉的水資源回收中心6處分區辦公場所，都已整理妥當，一旦啟動分區辦公，各處每科1到2人移往辦公，府外的客家處及教育處自覓地點，但受理民眾洽公的業務單位，要將第二辦公室設置在方便民眾出入、通風良好的開放空間。

此外，也成立「因應肺炎疫情員工關懷小組」，由各科科長負責，針對居家隔離的員工，適時以電話關懷，若有心理諮詢需求，即通報人事處安排專人提供服務。