避免大型群聚 慈濟大型精進日首度改線上祈福
花蓮慈濟基金會因應疫情，原本明天舉行、全台各地共上萬人參與的「大型精進日」，首度改成線上安心祈福會，明天上午7時在各慈濟直播平台同步直播，邀請民眾一同為世界祈福。
慈濟基金會每年3、6、9月第一周的周六或周日舉辦慈濟大型精進日，當天台灣各地慈濟人會到慈濟各縣市的靜思堂、聯絡處共修，總參與人數至少萬人。
為了避免群聚感染風險，慈濟基金會上月已宣布3月分暫停及延後大型群聚活動，原訂全球海內外營隊活動及參訪團體取消或暫緩，花蓮靜思堂也加強消毒，從每周一次提升到每周兩次，進出靜思堂必須量額溫及酒精洗手消毒，並戴好醫療口罩，原本提供訪客鞋袋，也改為設置鞋櫃供訪客臨時擺放。
慈濟基金會今天表示，今年首場大型精進日原定明天舉行，首度改成上午7時全球線上安心祈福會直播共修，於各慈濟直播平台放送，邀請大家一同線上同心祈福弭災疫。
這次的直播共修除了拜經祈福、證嚴法師開示等流程外，也加入防疫知識與保健，由花蓮慈濟醫院副院長何宗融與感控護理師江惠莉分享防疫保健與知識。民眾可上網搜尋TCnews慈善新聞網，或是臉書TCnews慈善新聞網、慈濟基金會、及慈濟在台北、桃園、台中、彰化、台南、高雄等多個線上直播團隊，都會同步直播。
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