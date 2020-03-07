避免大型群聚 慈濟大型精進日首度改線上祈福

花蓮慈濟基金會因應疫情，原本明天舉行、全台各地共上萬人參與的「大型精進日」，首度改成線上安心祈福會，明天上午7時在各慈濟直播平台同步直播，邀請民眾一同為世界祈福。

慈濟基金會每年3、6、9月第一周的周六或周日舉辦慈濟大型精進日，當天台灣各地慈濟人會到慈濟各縣市的靜思堂、聯絡處共修，總參與人數至少萬人。

為了避免群聚感染風險，慈濟基金會上月已宣布3月分暫停及延後大型群聚活動，原訂全球海內外營隊活動及參訪團體取消或暫緩，花蓮靜思堂也加強消毒，從每周一次提升到每周兩次，進出靜思堂必須量額溫及酒精洗手消毒，並戴好醫療口罩，原本提供訪客鞋袋，也改為設置鞋櫃供訪客臨時擺放。

慈濟基金會今天表示，今年首場大型精進日原定明天舉行，首度改成上午7時全球線上安心祈福會直播共修，於各慈濟直播平台放送，邀請大家一同線上同心祈福弭災疫。