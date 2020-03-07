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不畏疫情！台東植樹月活動照辦原因是...

聯合報 / 記者尤聰光/台東縣即時報導
大部分民眾確實都戴上口罩，防疫也能安心參與活動。記者尤聰光／攝影
大部分民眾確實都戴上口罩，防疫也能安心參與活動。記者尤聰光／攝影

新冠肺炎疫情持續蔓延，各公家機關因應防疫大多取消公辦活動，降低群聚傳染風險，不過，台東林區管理處與台東縣政府合辦植樹月活動，今天卻照常舉行，吸引上百民眾參與。台東林管處表示，戶外空間大，防疫措施做好，就不需太過擔心。

台東林區管理處表示，疫情期間辦理活動是經過多次討論後決定，包括地點選定戶外森林公園、動線規劃及防疫作為等，同時在活動舉辦前，也透過各種資訊提醒民眾配合做好個人自主防疫，包括戴口罩、量體溫，以及保持排隊領樹苗間隔距離。

而實際走進活動會場，發現大部分民眾確實都戴上口罩，活動門口前主辦單位替每一位民眾消毒洗手和量體溫，而工作人員和攤位全程戴上口罩，入口處還有人員防疫宣導提醒民眾，可以說活動全程無時無刻都在防疫，民眾也認同。

縣府農業處長許家豪表示，只要防疫措施做好，其實不用過度擔心緊張，況且任何活動的辦理，都會先行詢問衛生局和各方意見，台東目前暫時沒有疫情的案例通報，所以縣府和林管處通盤考量風險評估後，以防疫優先，活動為輔來辦理。

工作人員和攤販人員全程戴上口罩，也準備防疫物品提供民眾使用。記者尤聰光／攝影
工作人員和攤販人員全程戴上口罩，也準備防疫物品提供民眾使用。記者尤聰光／攝影
台東林區管理處與台東縣政府今天合辦植樹月活動，活動全程無時無刻都在防疫。記者尤聰光／攝影
台東林區管理處與台東縣政府今天合辦植樹月活動，活動全程無時無刻都在防疫。記者尤聰光／攝影

台東 疫情 口罩 新冠肺炎

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