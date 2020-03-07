不畏疫情！台東植樹月活動照辦原因是...

新冠肺炎疫情持續蔓延，各公家機關因應防疫大多取消公辦活動，降低群聚傳染風險，不過，台東林區管理處與台東縣政府合辦植樹月活動，今天卻照常舉行，吸引上百民眾參與。台東林管處表示，戶外空間大，防疫措施做好，就不需太過擔心。

台東林區管理處表示，疫情期間辦理活動是經過多次討論後決定，包括地點選定戶外森林公園、動線規劃及防疫作為等，同時在活動舉辦前，也透過各種資訊提醒民眾配合做好個人自主防疫，包括戴口罩、量體溫，以及保持排隊領樹苗間隔距離。

而實際走進活動會場，發現大部分民眾確實都戴上口罩，活動門口前主辦單位替每一位民眾消毒洗手和量體溫，而工作人員和攤位全程戴上口罩，入口處還有人員防疫宣導提醒民眾，可以說活動全程無時無刻都在防疫，民眾也認同。