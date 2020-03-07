救護車每年出勤上千趟很耗損 五結農會百周年捐車造福

台東小吃美食近年來如雨後春筍般開立，能夠喚起兒時記憶的美好滋味，卻寥寥可數，說起多數台東人的兒時美味，能屹立不搖至今，台東市四維路上一間無名黑輪攤位絕對榜上有名，銅板價不說，無限暢飲，讓人免費喝到飽的蘿蔔湯，暖胃又暖心，很多在地的台東人從小吃到大。

2020-03-06 23:35