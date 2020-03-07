救護車每年出勤上千趟很耗損 五結農會百周年捐車造福
宜蘭縣消防局五結消防分隊，每年救護案件上千件，使用量龐大，導致救護車耗損大，每輛救護車壽命僅有5到10年，汰換快速。
為此，五結鄉農會慶祝創會一百周年，捐車回饋，今天捐贈儀式，由縣長林姿妙代表受贈。
鄉農會捐贈的救護車要價約300萬元，車上相關救護配備，並指定五結消防分隊使用，服務在地民眾，提供高品質的緊急醫療救護。
五結鄉農會創立於民國9年3月9日，今年剛好滿100年，舉辦系列活動，捐車行公益是其中之一。
林姿妙感謝，希望各界善心人士熱心公益，共同為提升消防人員火災搶救、緊急救護效能及民眾生命財產的安全而努力。
消防局表示，新救護車加入，不只讓在地的民眾能有更好的救護資源，更能造福來五結遊玩的各地遊客，也讓辛苦的消防人員的安全多一分保障。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言