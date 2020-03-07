基隆長庚公告新措施 9日起再限縮探病時段及探陪病人數

因應新冠肺炎疫情，基隆長庚醫院今天公告，自9日起，針對訪客探病時段、人數與陪病限定採取新措施，一般病房每日僅開放1次探視病人，每位住院病人每次限制1人探視、1人陪病。

基隆長庚醫院指出，一般病房每日僅開放1次探視病人，為上午11點至下午13點，每位住院病人每次限制1人探視、1人陪病。加護病房僅開放上午11點至11點半，每天限制1人探視一次。

基隆長庚醫院自2月29日起，一般病房每日開放2次探視病患，為上午11點至下午13點、晚上18點至20點。每位住院病患每次限制2人探視、1人陪病。

醫院表示，所有進出病房訪客及陪病者，必須攜帶健保卡，配合規定實名登錄個人姓名、電話等相關聯絡資料，並主動告知相關旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚，鼓勵利用電話及視訊探病。