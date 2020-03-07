快訊

船長一問三不知？至尊公主號21人確診 加州戒備全船隔離

南韓大邱公寓爆集體感染！141名住戶46人確診

花蓮要道尚志橋封橋復建 進度大超前力拚早日完工

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市長魏嘉賢（右2）等人仔細聽取工程單位簡報。記者王燕華／攝影
花蓮市長魏嘉賢（右2）等人仔細聽取工程單位簡報。記者王燕華／攝影

連通花蓮市區與美崙地區的重要橋梁尚志橋，去年12月起封橋，以橋梁頂昇等工法，修復因0206大震造成的橋面位移、災損，原定今年6月底完工，不過工程進度大幅超前約20%，市長魏嘉賢說，只要全面檢測、確認安全無虞，不排除有提前通車的可能。

尚志橋在前年0206地震後，出現橋面龜裂、伸縮縫擴張、大梁偏移等損害，經市公所向中央爭取經費，並完成附掛的自來水主幹管遷移等前置作業後，工程單位去年12月進場施工。

因為橋面重達2000公噸，工程單位採用國內較少見的重型支撐架頂昇作法，以單個跨縫為單位，將橋面均分成6段，由南往北分段頂昇。

監造技師游行健說，每側橋墩需要4組重型支撐架頂昇橋，每座重型鋼骨架下由4組千斤頂頂昇，最高能撐高18公分，尚志橋施工要撐起約15公分，頂昇時需要不停計算、檢測，光是頂昇就要約一個小時，頂昇後就可更換防震支承墊。

目前已進入最後一段的頂昇工作，內政部營建署北區工程處副組長蘇建隆昨天前往了解。他說，對橋梁做頂昇工程有一定的危險性，且尚志橋又屬於較大型的橋面，這次的作法，可作為未來相關工程修復的參考。

由花蓮市公所發包的尚志橋、3號橋及國福大橋震後復建工程，經費共3680萬元，由中央補助，3號橋和國福大橋在去年10月都已通車，車流量最大的尚志橋是最後一座，目前進度75%，比預定進度53%超前約22%。

魏嘉賢說，感謝所有單位配合，讓工程能順利超前，完工後會確實測量橋梁安全性，在安全、無虞的原則下開放，如果可行，不排除提前開放。

花蓮市重要橋梁尚志橋正封橋修復震後災損，採用重型支撐架頂昇工法。記者王燕華／攝影
花蓮市重要橋梁尚志橋正封橋修復震後災損，採用重型支撐架頂昇工法。記者王燕華／攝影
花蓮市長魏嘉賢及營建署北工處副組長蘇建隆等人昨到尚志橋復建工區視察。記者王燕華／攝影
花蓮市長魏嘉賢及營建署北工處副組長蘇建隆等人昨到尚志橋復建工區視察。記者王燕華／攝影

修復 魏嘉賢 災損

延伸閱讀

花創轉型再出發 辦座談廣納建言

北市61家、宜蘭首家無薪假 花蓮2家大量解雇

高雄地下道填平通車綠酸韓國瑜收割 藍：市政是延續的

疫情衝擊景氣寒風吹向花蓮 已有旅館開始放無薪假

相關新聞

基隆長庚公告新措施 9日起再限縮探病時段及探陪病人數

因應新冠肺炎疫情，基隆長庚醫院今天公告，自9日起，針對訪客探病時段、人數與陪病限定採取新措施，一般病房每日僅開放1次探視...

宜蘭家扶取消獎學金改為轉帳 339人受惠減輕學費負擔

今年因防疫，各級學校延後開學，但註冊學費仍是弱勢家庭心中沉重負擔，宜蘭家扶中心努力籌募了272萬元獎助學金，發給339名...

不受疫情影響 台東2020植樹月民眾踴躍領樹苗

迎接2020植樹月，林務局台東林區管理處與台東縣政府今天在森林公園舉辦行植護樹及森活市集活動，不受疫情影響，吸引大批民眾...

防疫優先 2千人盛會的羅東鎮運今停辦

防疫優先，宜蘭縣羅東鎮公所宣布，原訂今天舉行的羅東鎮109年全民運動大會停辦，另外，3月14日的植樹節與農民節活動，也考...

美食新天地／阿皃傳承美食 米粉炊+鴨血湯… 絕配

宜蘭市舊城區平民美食多，其中阿皃傳承美食是相傳四代的百年老店，淋上甜辣醬的米粉炊是這裡才吃得到的特色美食，再來一碗鴨血湯才是絕配。老闆娘陳雪香研發酸菜鴨肉麵，去年宜蘭鴨肉麵競賽拿下最佳美味人氣獎，老店開創新美食更讓饕客食指大動。

宜蘭推性平 男廁廣設尿布檯

宜蘭縣政府推展性別平等，選在婦女節前夕，在機關與景區的男廁裡增設尿布檯，讓男性育嬰者也有幫寶寶換尿布的設施，首批有16處，未來擴增。

花創轉型再出發 辦座談廣納建言

文化部五大文創園區之一的花蓮文創園區，原本營運團隊不堪長年虧損，去年提前解約。文化部委外進行全區轉型規畫案，昨舉辦首場討論會，與會者建議租金應更「親民」一點，提升在地參與，並希望能與地方資源鏈結，作出花創的獨有特色，園區全新風貌預計今年第4季正式呈現。

外籍漁工儲物櫃 基隆率先啟用

基隆區漁會率全國之先，設置外籍漁工儲物櫃258格，每個都上鎖，有如郵局保險箱，作為外籍船員物品存放空間，每月租金僅100元。農委會漁業署長張致盛昨天揭牌啟用，他表示將推展到全國各漁港，加強對外籍漁工的服務。

高醫團隊進駐 大武衛生所將完工

政院補助1億2千萬元新建4層樓990坪的「大武鄉衛生所及南迴線緊急醫療照護中心」將完工，縣長饒慶鈴昨視察工程進度，她希望7月能啟用，服務南迴鄉親及遊客。高雄醫院院長侯明鋒說，高醫團隊進駐大武是長久性，偏鄉也能有醫學中心等級的醫療水平。

南方好食尚／無名黑輪攤 銅板價的兒時滋味

台東小吃美食近年來如雨後春筍般開立，能夠喚起兒時記憶的美好滋味，卻寥寥可數，說起多數台東人的兒時美味，能屹立不搖至今，台東市四維路上一間無名黑輪攤位絕對榜上有名，銅板價不說，無限暢飲，讓人免費喝到飽的蘿蔔湯，暖胃又暖心，很多在地的台東人從小吃到大。

銜接基隆、新北觀光廊帶 望海巷建跨海大橋 一覽潮境灣

基隆市政府在望海巷打造跨海景觀橋工程昨天開工，銜接基隆、新北市觀光廊帶。市長林右昌說，潮境灣1年觀光遊客達200萬人次，工程引進人行步道與自行車系統，透過跨橋銜接長潭里漁港，未來將打造無動力海上遊憩基地，預計10月完工。

礁溪知名冠翔世紀溫泉會館 歇業半年資遣42員工

宜蘭知名溫泉飯店礁溪冠翔世紀溫泉會館，在礁溪經營13年，今天宣布，4月1日起到9月30日暫停營業，全館整修，住房、餐飲、...

熱門新聞

桃園中正路明起施作捷運綠線連續壁 捷工局籲行人改道

繼台中亞緻大飯店後 彰化桂都餐廳也熄燈了

新北板橋、中和及土城一帶大規模停跳電 台電搶修中

觀霧「霧社櫻王」開花了！ 未來3周進入最美花期

礁溪知名冠翔世紀溫泉會館 歇業半年資遣42員工

北市加強防疫 下周試辦公務員居家辦公

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。