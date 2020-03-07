花蓮要道尚志橋封橋復建 進度大超前力拚早日完工

連通花蓮市區與美崙地區的重要橋梁尚志橋，去年12月起封橋，以橋梁頂昇等工法，修復因0206大震造成的橋面位移、災損，原定今年6月底完工，不過工程進度大幅超前約20%，市長魏嘉賢說，只要全面檢測、確認安全無虞，不排除有提前通車的可能。

尚志橋在前年0206地震後，出現橋面龜裂、伸縮縫擴張、大梁偏移等損害，經市公所向中央爭取經費，並完成附掛的自來水主幹管遷移等前置作業後，工程單位去年12月進場施工。

因為橋面重達2000公噸，工程單位採用國內較少見的重型支撐架頂昇作法，以單個跨縫為單位，將橋面均分成6段，由南往北分段頂昇。

監造技師游行健說，每側橋墩需要4組重型支撐架頂昇橋，每座重型鋼骨架下由4組千斤頂頂昇，最高能撐高18公分，尚志橋施工要撐起約15公分，頂昇時需要不停計算、檢測，光是頂昇就要約一個小時，頂昇後就可更換防震支承墊。

目前已進入最後一段的頂昇工作，內政部營建署北區工程處副組長蘇建隆昨天前往了解。他說，對橋梁做頂昇工程有一定的危險性，且尚志橋又屬於較大型的橋面，這次的作法，可作為未來相關工程修復的參考。

由花蓮市公所發包的尚志橋、3號橋及國福大橋震後復建工程，經費共3680萬元，由中央補助，3號橋和國福大橋在去年10月都已通車，車流量最大的尚志橋是最後一座，目前進度75%，比預定進度53%超前約22%。