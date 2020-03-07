宜蘭家扶取消獎學金改為轉帳 339人受惠減輕學費負擔

今年因防疫，各級學校延後開學，但註冊學費仍是弱勢家庭心中沉重負擔，宜蘭家扶中心努力籌募了272萬元獎助學金，發給339名學子，減輕他們的學費負擔。

宜蘭家扶中心原訂今天（7日）在宜蘭文化中心二樓演講廳舉辦獎助學金頒獎典禮，但因疫情的影響，為配合防疫，避免多人在密閉空間活動，宜蘭家扶取消頒獎典禮，改以轉帳，讓受惠家庭能即時收到助學金，而後再以相片等方式徵信。

宜蘭家扶中心表示，每年三月、九月份宜蘭家扶中心固定辦理獎助學金頒獎典禮，鼓勵在困境中仍然努力就學的家扶學子透過學業表現、運動才能、技能才藝爭取助學金，防疫停 頒獎典禮，但孩子的助學金不能等，每一筆善款都來自社會大眾的愛心，都會成為家扶孩子就學的一股力量，溫暖且即時。

家扶中心主任許孟爵指出，這群在逆境中比別人更辛苦求學的孩子，勇於追夢，有人想成為一名獨立漫畫家、有人想從事助人的職業、當職業舞者、歷史研究員、公務員，還有孩子以東京奧運為目標，也有人夢想成為知名企業的總經理，職業夢想五花八門，卻也在其中看到孩子因目標勇敢向前的勇氣，謝謝大眾的愛心，給予有夢的孩子滿滿的溫暖，鼓勵孩子繼續向前。