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不受疫情影響 台東2020植樹月民眾踴躍領樹苗
迎接2020植樹月，林務局台東林區管理處與台東縣政府今天在森林公園舉辦行植護樹及森活市集活動，不受疫情影響，吸引大批民眾參與，現場準備近萬株綠苗，不到1個小時就被領光。台東林管處表示，贈苗還有5個場次，沒領到苗的民眾可以再參加。
台東林管處表示，贈苗活動提供24種多達15000株綠苗，要讓民眾帶回家綠化。樹種以台灣原生種為主，如厚葉石斑木、七里香、台灣赤楠、光臘樹、大頭茶等，也有兩種以台東為名的苗木，如台東石楠、台東龍眼，另也有受歡迎的香花及香草植物。
「森活大樹聚、守護綠家園」植樹月活動在台東市森林公園展開，由台東林管處長劉瓊蓮及縣長饒慶鈴共同主持，包括立法委員劉櫂豪、議員陳銘風、王文怡等人與會，現場吸引大批民眾領苗，有的是攜家帶眷領苗，也有是愛花同好一起邀約領苗。
而現場除了贈苗，也有市集攤位及可愛人偶帶動操，豐富的表演節目讓現場大小朋友都享受一個愉快的週末假期。台東林管處表示，剩下的5場次，有3月14日大武工作站；3月18日知本工作站；3月20日東河鄉及太麻里鄉；3月21日台東市太平溪口。
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