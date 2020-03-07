防疫優先 2千人盛會的羅東鎮運今停辦

防疫優先，宜蘭縣羅東鎮公所宣布，原訂今天舉行的羅東鎮109年全民運動大會停辦，另外，3月14日的植樹節與農民節活動，也考量新冠肺炎疫情升溫，今年決定停辦。

鎮公所表示，羅東鎮長期以來都非常重視體育活動，鎮運更是凝聚社區、學校、團體的重要活動，今年共計31支隊伍，近2000位參賽選手以及各社區、社團準備的序幕表演與園遊會活動，皆已準備就緒，但因考量中央流行疫情指揮中心建議千人以上集會活動取消辦理，經審慎風險評估後，決定停辦活動。

鎮運園遊會共27個攤位準備了各樣食物，停辦後，相關物資在今天由鎮公所統一分送給獨居老人及幸夫愛兒園與普達關懷協會等弱勢團體，表達防疫期間對弱勢的族群關懷，各體育有功人員則將擇期表揚。

鎮公所指出，另外，羅東鎮慶祝植樹節（農民節）活動暨農特產品美食市集，已準備了宣導品、1200株苗木贈與參加民眾，製作在地特色美食，並舉辦友善小農市集，活動雖因防範疫情而停辦，鎮公所體恤農民的辛勞，農戶可領農民節精美宣導品。

羅東鎮長吳秋齡表示，因為新冠肺炎疫情升溫，在無法確保所有參加民眾百分百零風險的情況下，基於確保民眾健康、維護公眾利益、全力配合中央防疫工作、避免群聚感染，全民共同防疫。