花創轉型再出發 辦座談廣納建言

文化部五大文創園區之一的花蓮文創園區，原本營運團隊不堪長年虧損，去年提前解約。文化部委外進行全區轉型規畫案，昨舉辦首場討論會，與會者建議租金應更「親民」一點，提升在地參與，並希望能與地方資源鏈結，作出花創的獨有特色，園區全新風貌預計今年第4季正式呈現。

昨天座談會廣邀縣府、市公所、民意代表、藝文界等提供建言，由東華前教授、台北當代藝術館前館長潘小雪主持。她表示，文化局初步規畫，花創經營三大方向包括文化部文化政策區域平台、在地藝文支持基地和商業服務空間，規畫小組將舉辦多場諮詢委員會、工作坊、論壇等，廣納建言。

出席的花蓮縣文化局長江躍辰建議，未來經營方向不能離開花創的核心理想，就是照顧花蓮在地藝文工作者。縣府原民處長陳建村表示，花創停車不易，應納入規畫，也建議可採分區、分級，租金級距「友善」一點。花蓮市長魏嘉賢說，盼位於市中心精華地帶的花創，能與周邊商圈互相結合。

縣議員蔡依靜指出，園區未來可考慮提供共同工作的空間，也建議設法與縣內中、南區連結；縣議員張美慧辦公室主任陳志強希望文化部訂定的三大方向，也要納入在地人的想法，不要喪失花創獨特性。

潘小雪表示，花蓮文創園區未來如何與周邊商圈合作，或與縣府、市公所推動青年創業的部分一起來談，都是很好的想法，將整合後做為規畫時的參考。