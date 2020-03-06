礁溪知名冠翔世紀溫泉會館 歇業半年資遣42員工

宜蘭知名溫泉飯店礁溪冠翔世紀溫泉會館，在礁溪經營13年，今天宣布，4月1日起到9月30日暫停營業，全館整修，住房、餐飲、SPA等業務從本月31日暫停。

對此，冠翔世紀總經理方翠華表示，原來就有整修計畫，只是最先是想逐層整修，分區營業，但遇上疫情，客源減少，今年1月底毅然決定，歇業半年，全館整休。

方翠華指出，飯店有48名員工，歇業期間，除6名與工務或行政相關員工外，其餘42名員工接受依法資遣，飯店也跟宜蘭縣政府提出解僱計畫書申請資遣員工事宜，全新開業後，員工可選擇再應徵。

宜蘭縣政府表示，冠翔世紀溫泉會館暫停營業，是因經營團隊合作租約到期，雙方敲定於109年3月31日終止合作，營運團隊依大量解雇勞工保護法於60天前，109年1月底向提出解僱計畫書申請資遣員工事宜。

縣政府指出，勞工處於收件後也立即前往該公司訪查 ，確認公司是否有依法進行相關程序，召開勞資會議讓勞工知悉以及說明資遣費、特休等計算方式，據訪查得知，新營運團隊入駐後基於維持飯店服務水準和業務穩定性，有意願優先雇用原服務團隊員工。

縣政府強調，勞工處將持續關切，以維護勞工權益，需要轉業員工，也會來辦理相關就業媒合。