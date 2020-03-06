聽新聞
test
0:00 / 0:00
礁溪知名冠翔世紀溫泉會館 歇業半年資遣42員工
宜蘭知名溫泉飯店礁溪冠翔世紀溫泉會館，在礁溪經營13年，今天宣布，4月1日起到9月30日暫停營業，全館整修，住房、餐飲、SPA等業務從本月31日暫停。
對此，冠翔世紀總經理方翠華表示，原來就有整修計畫，只是最先是想逐層整修，分區營業，但遇上疫情，客源減少，今年1月底毅然決定，歇業半年，全館整休。
方翠華指出，飯店有48名員工，歇業期間，除6名與工務或行政相關員工外，其餘42名員工接受依法資遣，飯店也跟宜蘭縣政府提出解僱計畫書申請資遣員工事宜，全新開業後，員工可選擇再應徵。
宜蘭縣政府表示，冠翔世紀溫泉會館暫停營業，是因經營團隊合作租約到期，雙方敲定於109年3月31日終止合作，營運團隊依大量解雇勞工保護法於60天前，109年1月底向提出解僱計畫書申請資遣員工事宜。
縣政府指出，勞工處於收件後也立即前往該公司訪查 ，確認公司是否有依法進行相關程序，召開勞資會議讓勞工知悉以及說明資遣費、特休等計算方式，據訪查得知，新營運團隊入駐後基於維持飯店服務水準和業務穩定性，有意願優先雇用原服務團隊員工。
縣政府強調，勞工處將持續關切，以維護勞工權益，需要轉業員工，也會來辦理相關就業媒合。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言