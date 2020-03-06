防疫優先 宜蘭首辦龍潭湖熱氣球嘉年華將延期

因為防疫，宜蘭縣礁溪鄉公所等單位，原本下個月在礁溪鄉龍潭湖首辦熱氣球嘉年華系列活動，今天宣布延期。

礁溪鄉公所表示，這是今天邀集台塑企業、創世基金會及宜蘭縣觀光工廠發展協會等單位，召開「2020礁溪龍潭湖第一屆熱氣球嘉年華協調會」的決議。

鄉公所指出，因應新冠肺炎疫情險峻，中央流行疫情指揮中心已提升為「一級開設」，並訂定大型集會指引，呼籲一千人以上大型活動盡量避免，為確保遊客、跑者及工作人員的安全與健康，避免疫情擴大，原訂4月11日、4月12日舉辦2020礁溪龍潭湖熱氣球嘉年華系列活動，延期至9月19日、9月20日辦理。

其中，炳翰礁溪公益路跑延期公告及相關配套措施，3月13日將公告在報名網址https://www.ibodygo.com.tw/EventTopic.aspx?n=983。

礁溪鄉長張永德指出，現階段應配合中央「防疫第一」政策，共同防疫作戰，超前部署，延期系列活動，對於已完成公益路跑報名的跑者、志工及工作人員造成不便，表達最深的歉意，萬事莫如防疫急，共同為防疫努力。