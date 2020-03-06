防疫升級！基隆市文化中心8日起未戴口罩拒絕入館

基隆市政府防疫升級，市府文化局今天下午宣布，隨疫情發展，為降低傳染風險，文化局自3月8日起，將要求入館民眾需配戴口罩，未戴口罩者，將婉拒入館。

文化局表示，因應新冠肺炎疫情，文化中心目前已實施出入口管制，為入館民眾測量體溫及提供酒精消毒，體溫若高於37.5度者禁止進入，並定時加強環境清潔及消毒工作。隨疫情發展，為降低傳染風險，自3月8日起，將要求入館民眾需配戴口罩，未戴口罩者不能進入。

另為避免群聚感染，3月份於文化中心內舉辦之千人以上室內活動，已要求停辦及延期，針對昨天中央流行疫情指揮中心最新公布之公眾集會因應指引，文化局已先行協調3月、4月份演出活動儘量延後，針對如期辦理之演出活動，將要求觀眾以梅花、隔排座或其他得以保持相當距離之方式入座，演出單位提供名冊供文化局備查。

除表演活動外，文化局亦協調文化中心內之展覽，避免辦理開幕儀式；另視聽室將暫停開放，以避免接觸傳染；文化局相關場地，如無法掌握參加者情形，將一律不外借。有關後續各項活動辦理情形，將持續依據疫情發展調整，請民眾持續關注基隆市文化局官方網站，或基隆市表演藝術官方網站及文化局相關粉絲專頁，以獲得正確的活動資訊。