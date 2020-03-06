出入宜蘭演藝廳等館舍 7日起要戴口罩

宜蘭縣政府文化局今天宣布，為因應新冠肺炎疫情以及中央流行疫情指揮中心一級開設，文化局及所屬場館將提升防疫措施，明天(3月7日)起，進出藝文展演場館除量體溫、消毒外，民眾需全面配戴口罩。

宜蘭縣政府文化局及所屬場館，包括文化中心圖書館、台灣戲劇館、宜蘭美術館、宜蘭演藝廳、中興文創園區、羅東文化工場、宜蘭縣史館及蘭陽博物館等。

文化局表示，明天起提高防疫措施，採出入口門禁管制作業，全程配戴口罩，未戴口罩者，將婉拒入場館，請訪客配合測量體溫及酒精手部消毒，若額溫超過攝氏37.5度以上，或有呼吸道咳嗽症狀者，將建議就醫，婉拒入場館，若有身體不適者，請立即反映給現場服務人員並儘速就醫。