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21年首次！為防疫新冠肺炎 宜蘭綠色博覽會今年停辦

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
宜蘭綠色博覽會原訂本月28日要開幕，因防疫決定停辦。圖／宜蘭縣政府提供今年綠博設計圖
宜蘭綠色博覽會原訂本月28日要開幕，因防疫決定停辦。圖／宜蘭縣政府提供今年綠博設計圖

因防疫，今年邁入第21年的宜蘭綠色博覽會今年首度停辦。縣長林姿妙今天在防疫應變會議做此宣布。

綠色博覽會是宜蘭旗艦活動，自2000年起，每年約有30萬到47萬遊客，已累積約750萬人次，今年移師武荖坑風景區舉行，但因防疫，決定停辦。

至於宜蘭童玩節，林姿妙表示，將視疫情狀況調整與決定。

宜蘭縣政府進一步指出，「2020宜蘭綠色博覽會」、「109年員山福園春祭感恩祈福法會」及「宜蘭好森活~植樹、健康走」活動辦理在即，但為配合中央昨天針對千人以上大型活動防疫建議，考量守護民眾的健康是各項施政的重中之重，因此決定停辦綠色博覽會及春祭法會，植樹節健走因無急迫性先行延辦，縣府將視疫情狀況公佈辦理時間。

縣政府指出，綠博自2000年起，每年約有30萬到47萬遊客，已累積約750萬人參加，每日參加的平均人數，遠超過集會指引所規範的千人規模，在此時刻，不容許任何足以造成民眾健康隱憂的漏洞，因此決定停辦。

農業處指出，綠博今年移師蘇澳武荖坑風景區，由於停辦後武荖坑風景區仍將回復正常營運狀態，經審慎評估，由於部分設施已建置完畢，現有戶外展區裝置及周邊綠美化工作將持續完成，綠博活動本質可藉此保留，並轉化成美麗主題公園，為武荖坑風景區增添新的風貌。

縣政府表示，綠博停辦，但武荖坑風景區將於3月28日重新開放，民眾將多一個出外踏青，放鬆身心，享受陽光維他命，綠野芬多精的去處。

另外，縣政府表示，原定3月15日辦理的春祭法會也將停辦，同時取消專車接駁服務，福園仍持續開放供民眾掃墓及祭祖，但為避免人潮聚集，民政處呼籲鄉親可提前掃墓及分流祭祖，另考量對先人的尊崇，福園將禮請礁溪孔雀明王寺法師誦經祈福，並在園區內廣播，讓民眾可透過聲音跟著經文，將思念與祝禱迴向先人。

原定本週日(8日)上午在五結鄉協孝段383、384地號舉「宜蘭好森活~植樹、健康走」活動因無急迫性，將延後辦理，農業處也將與衛生局共同討論，視疫情發展選擇更適合辦理期程後對外宣布。

綠色博覽會 疫情 林姿妙 新冠肺炎

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