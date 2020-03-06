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國民黨主席改選量體溫？額溫槍難買台東各投票所自主

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
國民黨主席明改選，受新冠肺炎影響，黨中央要各縣市黨部加強防疫措施。本報資料照片／記者羅紹平攝影
國民黨主席明改選，受新冠肺炎影響，黨中央要各縣市黨部加強防疫措施。本報資料照片／記者羅紹平攝影

國民黨主席改選，明天上午8時至下午4時進行全國黨員投票，受新冠肺炎影響，黨中央要各縣市黨部加強防疫措施，但額溫槍缺貨難買，台東縣13個投開票所有的有額溫槍，有的連借都借不到，所以量不量體溫，台東各投票不同調。

國民黨台東縣黨部表示，明天黨主席選舉，台東縣內有投選舉權黨員有7540人，分別在台東市救國團山地青年活動中心等13處地點設置投開票所，依黨中央指示，分別請投票黨員盡量要戴口罩、進投票所前要用酒精消毒、排隊時每人間距至少保持1公尺以上，同時黨務人員在黨員領票時，會加註領票時間，一旦有人感染疫情，可以提供防疫人員從領票時間序找到前後黨員，方便防疫人員日後進行疫調。

縣黨部表示，明天原本規畫13個投票所都要量體溫，但因為額溫槍缺貨，實在難買，縣黨部目前只買到2支，部分鄉下投票所黨務人員有借到，由於黨中央未硬性規定黨員投票前都要量體溫，所以明天有額溫槍的投票所會量體溫，沒額溫槍的投票所就不量體溫。

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