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疫情衝擊飯店業 宜蘭有鼓勵員工休假 更有提前全棟整修

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導

新冠肺炎衝擊宜蘭多家飯店，有飯店業者這個月起，鼓勵員工休假，也有飯店業者原本打算逐層整修，因疫情客源減少，決定提前，休息半年，全棟整修後，全新再出發。

「住宿率很低迷！」疫情重創旅遊市場，宜蘭縣旅館同業公會理事長張芳鳴指出，平均住房率掉到只有1到3成，比起同期動輒4到6成，差太多了。

面對住房率下降，宜蘭一家飯店本月鼓勵員工休假，或是趁機去充充電，業者指出，飯店服務業，平常休長假比較難，員工可以趁機休假， 鼓勵他們休假去旅遊，還給旅補遊。

「休假採自主性，但不強制！」業者表示，員工可自由選擇休假天數，希望旅遊地點以國內為主，放鬆心情，振興台灣旅遊市場，但如果要出國也不會限制。

另外，疫情影響客源，宜蘭一家飯店原本計畫要整修，但兼顧營業需求，採逐層方式整修方式，但因客源減少，加上疫情可能非短期可解除，因此，決定提早，預計下個月起休息半年，全棟整修，預計今年9月全新營業。

「希望資金上能讓業者有更彈性空間！」對疫情衝擊，張芳鳴建議，疫情衝擊，業者面臨業績下滑與資金周轉等壓力，除振興方案，也希望能夠在貸款與繳息從寬，協助業者度過難關。

疫情 新冠肺炎

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