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太平山夜晚很熱鬧 聽蛙鳴、賞螢火蟲

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
6月到7月太平山莊周邊可見紋螢，10月到12月有黃緣短角窗螢及紅胸窗螢幼蟲等3種螢火蟲，住宿太平山莊，可以夜間觀察，圖為紅胸窗螢幼蟲。圖／林務局羅東林區管理處提供
6月到7月太平山莊周邊可見紋螢，10月到12月有黃緣短角窗螢及紅胸窗螢幼蟲等3種螢火蟲，住宿太平山莊，可以夜間觀察，圖為紅胸窗螢幼蟲。圖／林務局羅東林區管理處提供

林務局羅東林區管理處建立宜蘭高山兩棲類動物資訊，由太平山國家森林志工，加入國立東華大學台灣兩棲類動物保育協會的宜蘭小隊，經2年來每季調查，在太平山莊發現莫氏樹蛙、艾氏樹蛙、褐樹蛙、盤古蟾蜍、梭德氏赤蛙等5種，也記錄到2種螢火蟲，分別是黃緣短角窗螢及紅胸窗螢。

羅東林區管理處今天指出，蛙類中其中以莫氏樹蛙的數量最多，此起彼落鳴叫，成為太平山莊夜間最具代表性的自然聲景，而山莊周邊山壁可以看見冬季螢火蟲的蹤跡外，6月到7月太平山莊周邊可見紋螢，10月到12月有黃緣短角窗螢及紅胸窗螢幼蟲等3種螢火蟲，住宿太平山莊，可以夜間觀察。

羅東林區管理處表示，轄管經營的太平山國家森林遊樂區介於海拔500到2000公尺間，孕育的兩棲類生物生態環境豐富，依據兩棲類資源調查資訊，台灣的兩棲類生物計有山椒魚5種、蛙類36種，且特有種、保育類物種的比例極高，有近二分之一屬於台灣特有種及12種屬於保育類，生態調查重要，太平山蛙類調查也會從太平山莊周邊持續擴大範圍。

羅東林區管理處發現，太平山莊蛙類中，以莫氏樹蛙的數量最多，此起彼落鳴叫，成為夜間最具代表性的自然聲景。圖／林務局羅東林區管理處提供
羅東林區管理處發現，太平山莊蛙類中，以莫氏樹蛙的數量最多，此起彼落鳴叫，成為夜間最具代表性的自然聲景。圖／林務局羅東林區管理處提供

太平山 樹蛙 羅東

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