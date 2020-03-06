太平山夜晚很熱鬧 聽蛙鳴、賞螢火蟲

林務局羅東林區管理處建立宜蘭高山兩棲類動物資訊，由太平山國家森林志工，加入國立東華大學台灣兩棲類動物保育協會的宜蘭小隊，經2年來每季調查，在太平山莊發現莫氏樹蛙、艾氏樹蛙、褐樹蛙、盤古蟾蜍、梭德氏赤蛙等5種，也記錄到2種螢火蟲，分別是黃緣短角窗螢及紅胸窗螢。

羅東林區管理處今天指出，蛙類中其中以莫氏樹蛙的數量最多，此起彼落鳴叫，成為太平山莊夜間最具代表性的自然聲景，而山莊周邊山壁可以看見冬季螢火蟲的蹤跡外，6月到7月太平山莊周邊可見紋螢，10月到12月有黃緣短角窗螢及紅胸窗螢幼蟲等3種螢火蟲，住宿太平山莊，可以夜間觀察。