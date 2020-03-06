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婦女節前夕 宜蘭為何要在男廁裡裝尿布檯？

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
婦女節前夕，宜蘭多間的男廁多了新設施─尿布檯，讓男性育嬰者不用再以「深蹲」的窘迫姿勢照顧寶寶。記者羅建旺／攝影
婦女節前夕，宜蘭多間的男廁多了新設施─尿布檯，讓男性育嬰者不用再以「深蹲」的窘迫姿勢照顧寶寶。記者羅建旺／攝影

婦女節前夕，宜蘭多間的男廁卻多了新設施─尿布檯。

為何？原來宜蘭縣政府發現， 親子共遊出門在外，寶寶一天要換好幾次尿布，但尿布檯多設於女廁或哺乳室，男性育嬰者即使要分攤育兒工作都無計可施，無可檯用下，不是借用馬桶蓋，就是採深蹲的姿勢，高難度為寶寶完成換尿布任務。

為此，宜蘭縣政府在婦女節前夕，推出「廣設尿布檯，友善性別在宜蘭」的措施，由縣政府率先帶頭做起，在縣政大廳、社會處、衛生局、環保局及親水公園風景區等16處親子廁所及男廁增設尿布檯，讓男性育嬰者不用再以「深蹲」的窘迫姿勢照顧寶寶。

縣政府今天指出，依據行政院主計總處「105年婦女婚育與就業調查」統計結果顯示，全台15歲以上有偶女性為照顧子女每日平均時數為3.37小時，比丈夫1.41小時，多出2.3倍時間，而職業婦女也比丈夫多出1.8倍照顧子女的時間。

縣府表示，根據108年宜蘭縣婦女生活需求調查，在宜蘭縣現況是有6歲以下子女的女性，每日照顧子女時間以7-9小時占比例最高(38.6%)，其次為3-5小時(17.0%)，為實踐平權世代及家務分工，營造性別友善生活環境，推出這項政策，也呼應2020年國際婦女節「平權世代‧實現婦權」的主題。

「早期男人帶小孩會覺得奇怪，但現在帶小孩可是新好男人，雙薪家庭，大家要互助！」宜蘭縣長林姿妙說，爸爸幫忙帶小孩可感受小孩成長過程，快樂且幸福，也籲請各機關、團體及企業響應這項政策，保障男性照顧孩子的權益，減輕女性照顧負擔，營造更友善的育兒親子環境。

林姿妙並指出，宜蘭發展為性別友善城市，縣政府成立性別平等促進委員會、設置宜蘭縣專屬性別平等標章，透過尿布檯設置，作為推展性別平等的起點，未來，將更致力於建構友善育兒環境，確保性別人權，倡議家務分工，消彌性別暴力及歧視。

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