潮境灣1年遊客200萬人次 建跨海大橋串接基隆新北廊帶

串聯東北海岸廊重要樞紐，望海巷漁港友善人行暨景觀工程今天開工，10月底竣工。基隆市長林右昌表示，潮境灣現在一年觀光遊客達200萬人次，透過這項工程，把和新北市、東北角廊帶串接，引進人行步道與自行車系統後，透過跨橋銜接長潭里漁港，將提供更舒適人行步行環境，未來打造無動力海上遊憩基地。

開工典禮由建築師宋鎮邁簡報，林市長和漁業署長張致盛、基隆區漁會理事長游日興、副議長林沛祥與多位議員，持鏟動土願工程平安順利。

林右昌指出，潮境灣現在一年觀光遊客達兩百萬，透過這項工程，把和新北市、東北角廊帶串接，引進人行步道與自行車系統後，透過跨橋銜接長潭里漁港，將提供更舒適人行步行環境。

藉通往長潭橋體改善並接進潮境公園內，未來的潮境灣將會是東北角最重要的無動力水上休憩運動基地，結合長潭、望海巷兩漁港來發揮整體產業，使漁村經濟驅動、漁村文化再現，並活絡地方經濟，帶來正面助益。

林右昌說，長潭漁港是基隆最東邊的漁港，未來成為東北角廊帶上最耀眼的珍珠。透過北部美麗的八斗子車站，往內延伸銜接至平溪、瑞芳、九份與金瓜石觀光廊帶，更與東北角海岸線觀光廊帶匯集，讓觀光客停留更久，體驗不同觀光樣態與休憩品質。

市府產業發展處表示，望海巷漁港跨橋工程，是銜接新北市至基隆市人本自行車道最關鍵也是最後的一哩路。為抵抗海邊強勁的氣候，減低跨橋興建過程，對於漁船進出的影響，橋體大多以鋼構為本體，搭配視覺穿透的欄杆設計，讓濱海廊帶海景一覽無遺，增加遊客流連佇足的意願。

這項跨橋工程，是榮獲2019台灣景觀大獎環境規劃設計類佳作殊榮、「望海巷海灣串聯計畫」的起點，預定今年10月底前竣工，總經費4600萬元；計畫持續打造親海優質水岸環境，營造生態環境棲地資源保育、教育及兼具陸域與水域觀光休閒娛樂等活動發展。