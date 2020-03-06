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基隆首設外籍船員儲物櫃放貴重物 漁業署長：推行全國

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆首設外籍船員儲物櫃放貴重物，漁業署長：推行全國。記者游明煌／攝影
基隆首設外籍船員儲物櫃放貴重物，漁業署長：推行全國。記者游明煌／攝影

基隆區漁會率全國之先，設置儲物櫃共258格，每個都上鎖，有如郵局的保險箱，做為外籍船員的存放空間，讓船員物品放置安全無虞，降低物品遺失風險，每月租金只有100元。今天漁業署長張致盛親自揭牌，他表示，會推展到全國各地，加強對外籍漁工的服務。

張致盛表示，去年到八斗子漁港時接獲漁工反映，平時要出去跑船，貴重物品都不知放哪裡，基隆是全國第一個設置儲物櫃的，他覺得非常好，會推展到全國各地，加強對外籍漁工的服務。在安全上很有保障，有設監視器，也會有警方加強巡邏，貴重物品、現金等都可存放，很安全。

基隆區漁會指出，外籍漁工來台工作，私人物品無處放置，漁會增設儲物櫃共258格，透過零死角監視器系統提升管理品質，讓船員物品放置安全無虞，降低物品遺失風險。感謝政府行政院農業委員會漁業署大力協助外籍船員儲物櫃室的設置，提升台灣對於外籍船員友善的工作環境。

今天也針對新冠肺炎加強宣導及發送酒精給外籍船員，配合基隆市政府社會處之政策，印製各國語言之防疫宣傳ＤＭ至港口發送，要求加強體溫管控及健康關懷。如有移工有疑似發燒或咳嗽情形，依照中央疫情指揮中心進行通報。

今天中午舉辦「主廚上菜」活動，署長也參加，與主廚教導基隆區漁會家政媽媽，煮出健康食材烹調美味漁產料理，包括三道料理金沙透抽、焗烤白帶魚、日式炊飯，透過實作的課程了解基隆當季漁產品，懂得吃當季，才能吃到最新鮮、價格最合理的海鮮，兼顧美味健康。

基隆首設外籍船員儲物櫃放貴重物，漁業署長：推行全國。記者游明煌／攝影
基隆首設外籍船員儲物櫃放貴重物，漁業署長：推行全國。記者游明煌／攝影
基隆首設外籍船員儲物櫃放貴重物，漁業署長：推行全國。記者游明煌／攝影
基隆首設外籍船員儲物櫃放貴重物，漁業署長：推行全國。記者游明煌／攝影
基隆首設外籍船員儲物櫃放貴重物，漁業署長：推行全國。記者游明煌／攝影
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基隆 漁業署

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