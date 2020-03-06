快訊

日本7-11一盒口罩賣天價4500台幣 店家稱：無奈

確診音樂家曾入座觀眾席 兩側為同行友人、NSO人員

寶瓶星號乘客下船到健身中心要游泳 花蓮衛生局開罰了

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
一名寶瓶星號乘客上月才剛下船，隔天就到花蓮一家健身中心想游泳，健身中心因此封館到這個月底，這名人士也因違反自主健康管理規定遭罰。圖／報系資料照片、王思慧翻攝
一名寶瓶星號乘客上月才剛下船，隔天就到花蓮一家健身中心想游泳，健身中心因此封館到這個月底，這名人士也因違反自主健康管理規定遭罰。圖／報系資料照片、王思慧翻攝

寶瓶星號郵輪一名乘客，上月剛下船的隔天，就到花蓮一家健身中心想要下水游泳，違反自主健康管理規定，花蓮衛生局已開罰3000元。另外，花蓮還有兩件違反居家檢疫規定，衛生局各開出1萬元罰單。

為加強防疫，落實相關規定，行政執行署花蓮分署針對花東地區違反防疫規定拒繳罰鍰民眾，已成立專案小組強力執行。花蓮分署表示，目前包括寶瓶星號乘客和另一名違反居家檢疫規定者，都已繳交罰款，另一名則才剛開出罰單。

花蓮分署表示，已與花、東相關主管機關加強聯繫，針對違反傳染病防治法、嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例、社會秩序維護法等規定而遭主管機關裁罰的民眾，例如受居家隔離或居家檢疫卻四處趴趴走、不配合主管機關檢查治療等防疫措施、不實申報旅遊史、散佈謠言、歧視傳染病病人及施予照顧的醫事人員等遭裁罰的民眾，如逾繳納期限而未繳納者，會促請轄區衛生局、警察局儘速移送執行，花蓮分署也會有專案小組專股辦理。

寶瓶星號一名郵輪乘客，離船前雖驗出陰性反應，但必須自主健康管理14天，期間應避免外出，若要外出則須戴口罩。但他上月8日下船，隔天就到花蓮一家健身中心想要下水游泳，被人認出遭拒。雖然他未下水游泳，該會館仍全面清潔消毒，還自主封館到這個月底。

花蓮衛生局呼籲受檢疫隔離者配合相關規定，並配戴口罩、勤洗手，早晚也要測量體溫，落實防疫規定。

此外，花蓮地檢署也整合調查、警政、衛政等單位，成立「疫情應變專組」，針對防疫措施、查處、防疫物資囤積哄抬等加強查察；花檢針對外勤相驗案件，要求報驗的司法警察機關應先詢問、調查死者生前是否為居家隔離、檢疫對象，有無發燒、咳嗽或肺炎等症狀或旅遊史、接觸史等，若有這些情況，將通報縣衛生局採驗，並全程穿戴防護裝備相驗。

衛生局 居家檢疫 寶瓶星號

延伸閱讀

藍今開考紀會 傳處理傅崐萁黨籍但抽掉4件花蓮考紀案

隔離檢疫者 8大稅可延繳

花蓮曙光橋 單車臨港看美景

鑽石公主號19國人 待三採陰性7日可出檢疫所

相關新聞

宜蘭植樹去 變龍園可領3株苗木無尾港好玩還送米

林務局羅東林區管理處推廣植樹，與宜蘭市公所合作，3月7日上午9點30分起，在變龍園（宜蘭市中華路與民權新路路口），舉行「...

不再險象環生！ 蘭陽鐵馬道景觀橋跨越路口

宜蘭市鐵路高架橋下自行車道是「蘭陽平原中軸鐵馬道」，景美又悠閒，但要跨越兩處大路口，安全堪虞。宜蘭縣政府爭取6500萬元，搭建景觀橋接合，下月可完成，遊客可騎車，跨過路口，串連南北景點。

寶瓶星號乘客下船到健身中心要游泳 花蓮衛生局開罰了

寶瓶星號郵輪一名乘客，上月剛下船的隔天，就到花蓮一家健身中心想要下水游泳，違反自主健康管理規定，花蓮衛生局已開罰3000...

台東東河香丁盛產 今年漂亮多汁甜度升

台東東河鄉泰源幽谷的香丁進入產期，東河香丁口感不酸，質嫩香氣十足，更有豐富的維生素及纖維素。東河鄉農會表示，3、4月為產期，歡迎大家來品嘗亮麗金黃色的果實。

花蓮市殯低碳 北市推網路公祭

花蓮市公所耗資168萬元，將市立殯儀館內的思行廳改造為低碳示範禮廳，現場不掛布幔並以電子外牌、電子輓額等，取代用後即丟的傳統輓聯，減少喪家開銷及布置時間，提升周轉率；另，北市府原就推動網路公祭，正值新冠肺炎疫情升溫，市府民政局建議民眾多加利用，可享使用費減免優惠。

市政也防疫 基市研議異地辦公

新冠肺炎疫情形勢嚴峻，基隆市長林右昌研擬因應疫情異地辦公方案，確保市政持續推動不停擺。市府規畫各科室人力分成兩部分辦公，萬一發生狀況，運作不會受到太大影響，已盤點異地辦公地點。市政大樓也加強防疫消毒，電梯內放置消毒機，飲水機也都貼膜。

防疫宜蘭綠博怎麼辦？最快可望明天宣布

宜蘭綠色博覽會原訂本月28日要開幕，但因防疫指引，建議避免千人以上大型活動，為此，縣政府緊急因應，討論對策，至於會不會如...

花蓮壽豐鄉長涉賄補選 議員、前鄉長夫婿今登記

花蓮縣壽豐鄉前鄉長曾淑懿因違反選罷法，遭判處有期徒刑4年，褫奪公權3年，上月14日已主動辭職。花蓮縣選舉委員會依法將於4...

宜蘭3月起禁用山豬吊 違法者重罰7萬

宜蘭縣境頭城鎮、礁溪鄉、員山鄉、冬山鄉及三星鄉等淺山地區，經常出現獸鋏或鋼索陷阱，造成動物受傷。

中風獨居男行動不便 醫師、議員、獅子會合捐電動輪椅

基隆市50多歲黃姓男子因為兩側髖關節手術，加上又中風導致行動不便，因家境也不是很好，又是獨居，到醫院復健十分不易。醫師紀...

提升殯葬服務品質 花蓮市公所打造低碳示範禮廳

花蓮市公所耗資168萬元，將市立殯儀館內的思行廳，改造為低碳示範禮廳，現場不掛布幔，並以電子外牌，電子輓額等，取代一次性...

冬山攝影比賽禁用空拍機 玩家：與時俱進不是更好嗎？

冬山是宜蘭美麗之鄉，觀光資源豐沛，有俗稱宜蘭伯朗大道的三奇美徑，還有新舊寮瀑布、特殊瓜棚車站、生態綠舟、茅埔城古道、松樹...

熱門新聞

外送員送珍奶被柴山猴子叼走 網驚曝：有的會用吸管喝

男大生騎車遇死劫 命喪茄萣濕地公園90度大急彎

新竹市5家急救責任醫院 3月9日起全面停止探病

藝人瑞莎不滿約不到侯友宜見面 新北市府澄清：她經紀人婉拒

最新一期今彩539頭獎800萬 獎落竹縣竹北這家彩券行

瑞里紫藤花開 嘉義梅山下周將迎來浪漫紫色花道

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。