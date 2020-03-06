寶瓶星號乘客下船到健身中心要游泳 花蓮衛生局開罰了

寶瓶星號郵輪一名乘客，上月剛下船的隔天，就到花蓮一家健身中心想要下水游泳，違反自主健康管理規定，花蓮衛生局已開罰3000元。另外，花蓮還有兩件違反居家檢疫規定，衛生局各開出1萬元罰單。

為加強防疫，落實相關規定，行政執行署花蓮分署針對花東地區違反防疫規定拒繳罰鍰民眾，已成立專案小組強力執行。花蓮分署表示，目前包括寶瓶星號乘客和另一名違反居家檢疫規定者，都已繳交罰款，另一名則才剛開出罰單。

花蓮分署表示，已與花、東相關主管機關加強聯繫，針對違反傳染病防治法、嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例、社會秩序維護法等規定而遭主管機關裁罰的民眾，例如受居家隔離或居家檢疫卻四處趴趴走、不配合主管機關檢查治療等防疫措施、不實申報旅遊史、散佈謠言、歧視傳染病病人及施予照顧的醫事人員等遭裁罰的民眾，如逾繳納期限而未繳納者，會促請轄區衛生局、警察局儘速移送執行，花蓮分署也會有專案小組專股辦理。

寶瓶星號一名郵輪乘客，離船前雖驗出陰性反應，但必須自主健康管理14天，期間應避免外出，若要外出則須戴口罩。但他上月8日下船，隔天就到花蓮一家健身中心想要下水游泳，被人認出遭拒。雖然他未下水游泳，該會館仍全面清潔消毒，還自主封館到這個月底。

花蓮衛生局呼籲受檢疫隔離者配合相關規定，並配戴口罩、勤洗手，早晚也要測量體溫，落實防疫規定。

此外，花蓮地檢署也整合調查、警政、衛政等單位，成立「疫情應變專組」，針對防疫措施、查處、防疫物資囤積哄抬等加強查察；花檢針對外勤相驗案件，要求報驗的司法警察機關應先詢問、調查死者生前是否為居家隔離、檢疫對象，有無發燒、咳嗽或肺炎等症狀或旅遊史、接觸史等，若有這些情況，將通報縣衛生局採驗，並全程穿戴防護裝備相驗。