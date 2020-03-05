基隆未取消老人共餐 尊重自主決定鼓勵送餐或外帶

因應新冠肺炎，新北市暫停老人共餐避免感染。基隆市政府表示，目前並未取消老人共餐，尊重各據點自主決定，但要加強防疫作為，要量體溫、噴酒精消毒等，鼓勵共餐服務的關懷據點，改成送餐或領便當，減少感染的機會。

基隆市政府表示，市府補助的共有54處餐飲服務據點，其中45處為C級巷弄長照站有2處共餐的里辦公處暖暖區碇安里辦公處、中山區中山里辦公處因應疫情，原本的共餐改為送餐或外帶便當，市府尊重社區自主決定。