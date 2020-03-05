基警自製隔離偵詢區 隔板透明簾裝備齊全防疫
因應新冠肺炎疫情，基隆市警局第二分局將部分偵訊或受理報案處所移至室外，設置「機關外偵訊隔離專區」，除架設壓克力隔板和透明簾外，還準備各種防護裝備，降低染病風險。
基隆市警察局第二分局今天發布新聞稿表示，分局或派出所內密閉辦公空間，民眾進出更是防疫問題，甚至可能成為群聚防疫漏洞，舉凡受理報案等警方時常暴露在危險環境中。
為讓員警安心執勤，第二警分局特別在轄區各派出所的汽、機車停車棚、門口或地下室等處，設置「機關外偵詢隔離專區」，除架設L型透明壓克力隔板或簡易透明簾，分離偵訊及辦公桌外，並備有防護衣、護目鏡、口罩、醫檢手套、酒精、漂白水、額溫槍等防護裝備。
警方指出，員警在面對居家檢疫、居家隔離，或發燒徵狀等對象，於偵詢及受理報案時能藉此多一層安全維護，必要時也會穿著全套防護衣，降低員警感染風險。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言