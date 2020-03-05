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發再多也沒有用？楊志良點出陳時中沒說的口罩真相

基警自製隔離偵詢區 隔板透明簾裝備齊全防疫

中央社 / 基隆市5日電

因應新冠肺炎疫情，基隆市警局第二分局將部分偵訊或受理報案處所移至室外，設置「機關外偵訊隔離專區」，除架設壓克力隔板和透明簾外，還準備各種防護裝備，降低染病風險。

基隆市警察局第二分局今天發布新聞稿表示，分局或派出所內密閉辦公空間，民眾進出更是防疫問題，甚至可能成為群聚防疫漏洞，舉凡受理報案等警方時常暴露在危險環境中。

為讓員警安心執勤，第二警分局特別在轄區各派出所的汽、機車停車棚、門口或地下室等處，設置「機關外偵詢隔離專區」，除架設L型透明壓克力隔板或簡易透明簾，分離偵訊及辦公桌外，並備有防護衣、護目鏡、口罩、醫檢手套、酒精、漂白水、額溫槍等防護裝備。

警方指出，員警在面對居家檢疫、居家隔離，或發燒徵狀等對象，於偵詢及受理報案時能藉此多一層安全維護，必要時也會穿著全套防護衣，降低員警感染風險。

基隆 警察 發燒

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