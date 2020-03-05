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花蓮壽豐鄉長涉賄補選 議員、前鄉長夫婿今登記

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
前壽豐鄉長曾淑懿夫婿劉耀宗（前排左），今天在妻子曾淑懿（前排右）陪同下，前往壽豐鄉公所完成花蓮縣壽豐鄉第18屆鄉長缺額補選參選登記。圖／曾淑懿提供
前壽豐鄉長曾淑懿夫婿劉耀宗（前排左），今天在妻子曾淑懿（前排右）陪同下，前往壽豐鄉公所完成花蓮縣壽豐鄉第18屆鄉長缺額補選參選登記。圖／曾淑懿提供

花蓮縣壽豐鄉前鄉長曾淑懿因違反選罷法，遭判處有期徒刑4年，褫奪公權3年，上月14日已主動辭職。花蓮縣選舉委員會依法將於4月18日辦理補選。曾淑懿夫婿劉耀宗決定「代妻出征」，夫妻倆今天前往鄉公所登記；花蓮縣議員徐雪玉也在丈夫的陪同下今天完成登記，雙方是目前的有力鄉長人選。

花蓮縣府民政處指出，依地方制度法，因案涉入賄選、遭判刑的鄉鎮市長，在二審前自行請辭，縣府將於3個月內辦理補選。花蓮縣選舉委員會也公告壽豐鄉第18屆鄉長缺額補選投票日為4月18日，今天是參選人登記最後一天。

前壽豐鄉長曾淑懿夫婿劉耀宗，今天在妻子曾淑懿、鄉代會副主席周欽南、鄉代林晨延、龔志冠陪同下，前往壽豐鄉公所完成花蓮縣壽豐鄉第18屆鄉長缺額補選參選登記。

劉耀宗表示，妻子服務的熱忱與活力讓他相當欽佩，在為民服務路上卻遭司法不公判決，為妻子的委屈感到心疼與不捨，更希望延續妻子為地方的服務與建設，因此在地方仕紳勸進與鼓勵下，從幕後走向幕前，希望繼續為壽豐建設打拚。劉耀宗出身公務體系，推出道路建設、發展觀光等七大政見，接續曾淑懿未完成的願景與建設。

花蓮縣議員徐雪玉曾任3屆鄉民代表、4屆縣議員，也擔任過副議長，政壇資歷超過20年。她在丈夫陳新發、競選總部主委陳紹宗、前鄉民代表會主席張仁俊、原鄉舞蹈團團長林春蘭、部落婦女幹部等人，也在今天完成壽豐鄉長補選的參選登記。

徐雪玉說，深思熟慮後，為往後壽豐鄉的發展決定投入這次的鄉長補選，秉持著服務的精神，在地服務鄉親已經超過30年，壽豐是我的故鄉也是最美的地方，期待和鄉親一起攜手改變壽豐、翻轉壽豐。

花蓮縣議員徐雪玉（前排右二）曾任3屆鄉民代表、4屆縣議員，也擔任過副議長，政壇資歷超過20年，她在今天完成壽豐鄉長補選的參選登記。圖／翻攝徐雪玉臉書
花蓮縣議員徐雪玉（前排右二）曾任3屆鄉民代表、4屆縣議員，也擔任過副議長，政壇資歷超過20年，她在今天完成壽豐鄉長補選的參選登記。圖／翻攝徐雪玉臉書

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