這種陷阱會害動物傷殘甚至死亡 宜蘭3月起禁用山豬吊

宜蘭縣境頭城鎮、礁溪鄉、員山鄉、冬山鄉及三星鄉等淺山地區，經常出現獸鋏或鋼索陷阱，造成動物受傷。

宜蘭縣動植物防疫所今年1至2月19場查察行動中，就拆除9具山豬吊陷阱、2具獸鋏，救援受傷的犬貓。

其中，宜蘭縣政府早在97年起，就禁止使用像有巨齒鐵夾的獸鋏捕捉動物，這個月（3月）起，進一步連「山豬吊」的陷阱都禁止，違反者依法可處罰鍰1萬5千元至7萬5千元。

宜蘭縣政府解釋，「山豬吊」即是含金屬材質的套索陷阱，這種捕捉工具是金屬材質的繩索，並以彈簧續壓式裝置，一旦觸動，束綁動物的肢體。

動植物防疫所表示，這些要獵捕野生動物的陷阱，也經常造成家犬、流浪犬或其他動物誤 觸受傷、斷肢殘缺，甚至造成動物受困，活活餓死或傷重死亡，陷阱布設，也可能會影響登山健行遊客的安全。

動植物防疫所表示，行政院農業委員會今年2月11日公告訂定「動物保護法第十四條之一第一項第七款所定捕捉動物禁止使用之方法」，規定非經主管機關許可不得使用含金屬材質之套索陷阱捕捉動物，自3月1日起生效。

因此，宜蘭縣政府除從97年起就禁止使用獸鋏來捕捉動物，針對違法使用山豬吊或獸鋏的民眾，將加強查緝，依法處罰。