快訊

澳洲確診男曾搭長榮「從台灣飛布里斯本」 指揮中心說話了

撐住星宇的裡子面子 張國煒做這三件事

這種陷阱會害動物傷殘甚至死亡 宜蘭3月起禁用山豬吊

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府早在97年起，就禁止使用像有巨齒鐵夾的獸鋏捕捉動物。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣政府早在97年起，就禁止使用像有巨齒鐵夾的獸鋏捕捉動物。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭縣境頭城鎮、礁溪鄉、員山鄉、冬山鄉及三星鄉等淺山地區，經常出現獸鋏或鋼索陷阱，造成動物受傷。

宜蘭縣動植物防疫所今年1至2月19場查察行動中，就拆除9具山豬吊陷阱、2具獸鋏，救援受傷的犬貓。

其中，宜蘭縣政府早在97年起，就禁止使用像有巨齒鐵夾的獸鋏捕捉動物，這個月（3月）起，進一步連「山豬吊」的陷阱都禁止，違反者依法可處罰鍰1萬5千元至7萬5千元。

宜蘭縣政府解釋，「山豬吊」即是含金屬材質的套索陷阱，這種捕捉工具是金屬材質的繩索，並以彈簧續壓式裝置，一旦觸動，束綁動物的肢體。

動植物防疫所表示，這些要獵捕野生動物的陷阱，也經常造成家犬、流浪犬或其他動物誤 觸受傷、斷肢殘缺，甚至造成動物受困，活活餓死或傷重死亡，陷阱布設，也可能會影響登山健行遊客的安全。

動植物防疫所表示，行政院農業委員會今年2月11日公告訂定「動物保護法第十四條之一第一項第七款所定捕捉動物禁止使用之方法」，規定非經主管機關許可不得使用含金屬材質之套索陷阱捕捉動物，自3月1日起生效。

因此，宜蘭縣政府除從97年起就禁止使用獸鋏來捕捉動物，針對違法使用山豬吊或獸鋏的民眾，將加強查緝，依法處罰。

宜蘭縣政府提醒，如果遇動物危害農林作物、家禽、家畜、水產養殖或其他情形，請先向縣府動防所通報處理，切勿隨意架設相關鋼索陷阱以免觸法，如有發現類似陷阱，也請通報動植物防疫所(03）9602350)或宜蘭縣政府(03）9251000)拆除。

宜蘭縣政府這個月（3月）起，進一步連「山豬吊」的陷阱都禁止，違反者依法可處罰鍰1萬5千元至7萬5千元。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣政府這個月（3月）起，進一步連「山豬吊」的陷阱都禁止，違反者依法可處罰鍰1萬5千元至7萬5千元。圖／宜蘭縣政府提供

行政院 流浪犬

延伸閱讀

宜蘭植樹去 變龍園可領3株苗木無尾港好玩還送米

影／台灣景觀大賞自行車道斷口 宜蘭一座藍色的橋接合

宜市護城河植柳 重現往日時光

林騰煌議員當選無效大逆轉 二審高院駁回確認當選有效

相關新聞

宜蘭植樹去 變龍園可領3株苗木無尾港好玩還送米

林務局羅東林區管理處推廣植樹，與宜蘭市公所合作，3月7日上午9點30分起，在變龍園（宜蘭市中華路與民權新路路口），舉行「...

花蓮壽豐鄉長補選 議員、前鄉長夫婿今登記

花蓮縣壽豐鄉前鄉長曾淑懿因違反選罷法，遭判處有期徒刑4年，褫奪公權3年，上月14日已主動辭職。花蓮縣選舉委員會依法將於4...

這種陷阱會害動物傷殘甚至死亡 宜蘭3月起禁用山豬吊

宜蘭縣境頭城鎮、礁溪鄉、員山鄉、冬山鄉及三星鄉等淺山地區，經常出現獸鋏或鋼索陷阱，造成動物受傷。

中風獨居男行動不便 醫師、議員、獅子會合捐電動輪椅

基隆市50多歲黃姓男子因為兩側髖關節手術，加上又中風導致行動不便，因家境也不是很好，又是獨居，到醫院復健十分不易。醫師紀...

提升殯葬服務品質 花蓮市公所打造低碳示範禮廳

花蓮市公所耗資168萬元，將市立殯儀館內的思行廳，改造為低碳示範禮廳，現場不掛布幔，並以電子外牌，電子輓額等，取代一次性...

冬山攝影比賽禁用空拍機 玩家：與時俱進不是更好嗎？

冬山是宜蘭美麗之鄉，觀光資源豐沛，有俗稱宜蘭伯朗大道的三奇美徑，還有新舊寮瀑布、特殊瓜棚車站、生態綠舟、茅埔城古道、松樹...

無罪確定 宜縣議員林騰煌當選有效

宜蘭縣議員林騰煌在107年底五合一選舉前遭人檢舉買票，宜蘭地檢署依違反選罷法起訴，並提起民事當選無效之訴，地院一審時判林有罪，但進入高等法院二審都出現逆轉。違反選罷法部分上個月高院改判無罪，當選無效之訴昨天也判無罪，確定林騰煌當選有效。

出門捐款少了 花蓮家扶助學金缺百萬

開學了，花蓮家扶中心為弱勢家庭募集600萬元助學金，以往開學前後可達標，這學期至今仍有百萬元缺口。家扶中心觀察，花蓮善心人士習慣臨櫃捐款，疫情影響出門意願，捐款明顯變少，呼籲可透過郵政劃撥、線上捐款、信用卡自動扣款等管道捐助，不用出門也能送愛心。

吉安老樟200歲 公所護樹

花蓮吉安鄉好客藝術村有棵老樟樹，因缺乏史料，樹齡成謎。鄉公所邀請花蓮高級農業職業學校森林科師生，推估百年老樹樹齡，經換算後，認證樹齡已達200歲，直徑146公分，日後將設立認證說明牌，保護老樹。

尚武漁港半個月2起翻船 漁民：淤沙要命

台東縣南迴唯一的漁港「尚武漁港」，不到1個月發生2起動力膠筏翻船意外，雖未造成漁民傷亡，但已造成漁民進出港膽戰心驚，有漁民抱怨，翻船意外幾乎年年上演，淤沙問題會要人命，縣府農業處表示，會盡全力清淤。

嘉明湖1名山友受傷 布農清潔員救援

台東嘉明湖上個月29日傳出一名60歲山友在嘉明湖畔疑使用高山瓦斯時，不明原因發生瓦斯罐爆炸，閃避不及右大腿被割傷，所幸被...

台東忠勇國小閒置校舍再活化 開辦吳神父足療人才培訓

活化台東縣長濱鄉忠勇國小閒置校舍，伊甸基金會辦理「吳若石神父足部反射健康法基礎班人才培訓計畫」，提供當地鄉民學習一技專長...

熱門新聞

北市聯醫傳50位醫護集體請辭 北市府說話了......

等了13年！台中民眾盼這條路打通後…人潮生意進來

外送員送珍奶被柴山猴子叼走 網驚曝：有的會用吸管喝

「不帶遺憾離開」是什麼意思？韓國瑜巡視登革熱不答

台灣茭白筍田迷幻「紫爆」 絕美登上國際期刊封面

為了這張旗袍照！獨居嬤超糾結 急叩社工卻暖哭眾人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。