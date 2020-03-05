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中風獨居男行動不便 醫師、議員、獅子會合捐電動輪椅

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
中風男行動不便，醫師、議員、獅子會捐助電動輪椅，幫忙度難關。圖。議員楊秀玉提供
中風男行動不便，醫師、議員、獅子會捐助電動輪椅，幫忙度難關。圖。議員楊秀玉提供

基隆市50多歲黃姓男子因為兩側髖關節手術，加上又中風導致行動不便，因家境也不是很好，又是獨居，到醫院復健十分不易。醫師紀乃正、和樂獅子會、議員楊秀玉等善心人士，合力捐曾一輛電動輪椅給黃男，今天黃男坐這輛輪椅到醫院復健，他說「好方便，坐起來很舒服」。

基隆市七堵區市議員楊秀玉表示，黃姓男子獨自居住，家境也不是很好，本身有一些慢性病，因為手術行動不便，到醫院復健十分不方便，需要協助。基隆市立醫院院長王慧珺得知後，先前曾將房舍借給黃男暫時復健使用，非常有愛心。後來經常到偏鄉服務的醫師紀乃正，協助捐贈電動輪椅讓黃男可以方便去醫院復健。

和樂獅子會得知後積極幫忙黃男尋找資源協助，今天為黃男辦簡單的捐贈儀式，醫師紀乃正、楊秀玉指導黃男操作方式，他馬上就學會操作，坐著輪椅到醫院復健。

黃男坐到輪椅上面後十分高興，他一開始還不太會操作，紀醫師指導怎麼前進、後退，他說，坐起來很舒服，操作也很容易。他感謝紀醫師認真的幫他找資源，也謝謝楊議員的熱心幫忙，讓他能度過難關。

紀乃正說，黃男兩側髖關節缺血性壞死，已歷多次手術，因又中風行動不方便，要靠輪椅行動，電動輪椅對他而言最是需要。紀乃正是獅子會300-F區副總監，他的獅子會有一筆經費可以用來幫助購買電動輪椅，就與和樂獅子會長王英昰及獅友討論，捐這輛電動輪椅。

中風男行動不便，醫師、議員、獅子會捐助電動輪椅，幫忙度難關。圖。議員楊秀玉提供
中風男行動不便，醫師、議員、獅子會捐助電動輪椅，幫忙度難關。圖。議員楊秀玉提供

復健 醫師 基隆

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