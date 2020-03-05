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花蓮市立殯儀館啟用低碳禮廳 減少一次性耗材

中央社 / 花蓮縣5日電

花蓮市立殯儀館整修老舊禮廳，打造為低碳示範禮廳，以電子輓聯、LED螢幕等成套設備取代傳統布幔、牌匾等一次性耗材，減輕家屬支出負擔和布設時間，提升靈堂使用效率。

花蓮市長魏嘉賢今天前往視察，他指出，這次斥資新台幣168萬元整修包括老舊禮廳改造為低碳示範禮廳、新設團體靈堂，替換舊有設備，讓靈堂明亮度提高，也增加莊嚴氛圍，提供市民更完善的殯葬服務。

殯葬管理所長陳柏欣表示，低碳示範禮廳提供電子輓聯、牌匾及花架等成套設備，可減少一次性輓聯、布置的費用，降低家屬負擔，也可縮短進退場時間，提升靈堂使用效率。

陳柏欣指出，市立殯儀館一年約有400場次，傳統靈堂布置，進退場前置作業至少各需約1小時，一上午僅能舉辦一場儀式，在需求量大的「好日子」，會有不夠用的情況。

陳柏欣說，電子輓聯已推行約4年，民眾接受度逐漸提高，搭配低碳示範禮廳的成套設備，簡化布設時間及人力需求，一上午至少可以舉辦2場儀式，省時也省費用。

另外，市立殯儀館也提供團體靈堂，提供簡單的靈堂設置場地，陳柏欣說，雖是共用空間，但提供各自獨立的牌位空間，取代過去牌位並排的狀況，簡單卻不失典雅肅穆。

魏嘉賢

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