聽新聞
test
0:00 / 0:00
宜蘭植樹去 變龍園可領3株苗木無尾港好玩還送米
林務局羅東林區管理處推廣植樹，與宜蘭市公所合作，3月7日上午9點30分起，在變龍園（宜蘭市中華路與民權新路路口），舉行「植樹天天樂」，分送1300株苗木；除此外，管理處3月8日上午9點起，在宜蘭縣蘇澳鎮無尾港及周邊保安林地健行，除苗木還送米。
宜蘭市公所今天指出，在變龍園的植樹節活動暨綠美化中，還將表揚路燈認養人，當天有幼兒園表演等，現場共提供1300株各式苗木，如紫薇、厚葉石斑木、樹蘭、烏來杜鵑、桂花、茶花、含笑等，民眾可憑109年統一發票3張，並自備環保袋兌領苗木，一次最多可領3株，募集的發票將捐贈給社會福利機構。
活動會場選在變龍園，市長江聰淵表示，變龍園成立至今5年，是宜蘭市近年植樹的示範地點，民眾參與度高，社區居民常年認養維護管理，成效良好，藉植樹，認識植物生態，營造宜蘭市成為自然永續多樣性生態城市。
羅東林區管理處3月8日在蘇澳無尾港的健走，將由無尾港長者、解說員引導穿越保安林，途中有大地遊戲，並有系列行程，如百年古井、五營兵將、保安林入口解說站、淨灘、泡泡湧泉、溼地賞鳥趣鳥瞰保護區，認識在地文化與保安林環境的關聯，並可淨灘。
羅東林區管理處指出，健行走完全程且完成淨灘者，填寫問卷資料後，即可獲得苗木1株，還有岳明國小學生栽種的學田米2包，送完為止。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言