宜蘭植樹去 變龍園可領3株苗木無尾港好玩還送米

林務局羅東林區管理處推廣植樹，與宜蘭市公所合作，3月7日上午9點30分起，在變龍園（宜蘭市中華路與民權新路路口），舉行「植樹天天樂」，分送1300株苗木；除此外，管理處3月8日上午9點起，在宜蘭縣蘇澳鎮無尾港及周邊保安林地健行，除苗木還送米。

宜蘭市公所今天指出，在變龍園的植樹節活動暨綠美化中，還將表揚路燈認養人，當天有幼兒園表演等，現場共提供1300株各式苗木，如紫薇、厚葉石斑木、樹蘭、烏來杜鵑、桂花、茶花、含笑等，民眾可憑109年統一發票3張，並自備環保袋兌領苗木，一次最多可領3株，募集的發票將捐贈給社會福利機構。

活動會場選在變龍園，市長江聰淵表示，變龍園成立至今5年，是宜蘭市近年植樹的示範地點，民眾參與度高，社區居民常年認養維護管理，成效良好，藉植樹，認識植物生態，營造宜蘭市成為自然永續多樣性生態城市。

羅東林區管理處3月8日在蘇澳無尾港的健走，將由無尾港長者、解說員引導穿越保安林，途中有大地遊戲，並有系列行程，如百年古井、五營兵將、保安林入口解說站、淨灘、泡泡湧泉、溼地賞鳥趣鳥瞰保護區，認識在地文化與保安林環境的關聯，並可淨灘。