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提升殯葬服務品質 花蓮市公所打造低碳示範禮廳

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市公所耗資168萬元，將市立殯儀館思行改造成低碳示範禮廳。記者王燕華／攝影
花蓮市公所耗資168萬元，將市立殯儀館思行改造成低碳示範禮廳。記者王燕華／攝影

花蓮市公所耗資168萬元，將市立殯儀館內的思行廳，改造為低碳示範禮廳，現場不掛布幔，並以電子外牌，電子輓額等，取代一次性的傳統輓聯，減少喪家開銷，也可以減少進場布置及撤場速度，提升使用效率。

花蓮市殯共有3個廳，一年舉辦約400場左右的告別式，以往喪家進、撤場，需要至少2個小時，有時一天只能辦一到兩場，遇到好日子的時候，禮廳供不應求。

因為市殯空間固定，無法再擴建，市公所繼去年耗資260萬元改善市立殯儀館解剖室及檢察官臨時偵查室，並新設獨立家屬休息室後，再耗資168萬元，以思行廳作為示範點，改造低碳示範禮廳。

花蓮市公所殯葬管理所長陳柏欣說，新的禮廳設計簡潔明亮，現場不掛布幔，新的電子外牌加上原有的電子輓額，取代傳統輓聯，另也提供花架，喪家無須再花錢租用，可以減少會場布置的金錢花費和進撤場時間，提升靈堂使用效率，預計一天可增加到2到3場。

此外，也將原本較為簡陋的「豎靈區」，重新規畫成格局獨立、典雅肅穆的團體靈堂，提供更完善的殯葬服務。

花蓮市長魏嘉賢今天前往視察，他表示，新的禮廳採用美觀大方明亮的設計，呈現莊嚴隆重的空間氛圍，也能減少用完即丟的垃圾，達到節能減碳的目的，未來若示範情形良好，將擴大改善市殯其他廳舍，持續提升殯葬服務品質。

花蓮市公所耗資168萬元，將市立殯儀館思行改造成低碳示範禮廳。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所耗資168萬元，將市立殯儀館思行改造成低碳示範禮廳。圖／花蓮市公所提供
花蓮市長魏嘉賢（右3）今天到新完成的市立殯儀館低碳示範禮廳「思行廳」視察。記者王燕華／攝影
花蓮市長魏嘉賢（右3）今天到新完成的市立殯儀館低碳示範禮廳「思行廳」視察。記者王燕華／攝影

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