無人機飛花東 東管處31日起不受理轄區報備
遙控無人機近年發展迅速，玩家力爭開放更多限飛區，遼闊美麗的東部更是吸引許多玩家。東管處表示，自3月31日起不再受理民眾報備，改向民航局或當地縣（市）政府申請。
交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處轄管的風景區，包括三仙台遊憩區、都歷遊客中心園區、八仙洞遊憩區、石梯坪遊憩區、秀姑巒溪遊客中心及花蓮遊客中心等6景點周邊範圍，自3月31日不再受理從事遙控無人機飛航活動的報備。
東管處表示，民用航空法遙控無人機及遙控無人機管理規範將於31日施行，依規定禁航區、限航區及航空站或飛行場四周的一定距離範圍內，禁止從事遙控無人機飛航活動。
此範圍外距地表高度不逾400呎區域，由直轄市、縣（市）政府依公益及安全需要，公告遙控無人機活動的區域、時間及其他管理事項。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言