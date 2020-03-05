無人機飛花東 東管處31日起不受理轄區報備

遙控無人機近年發展迅速，玩家力爭開放更多限飛區，遼闊美麗的東部更是吸引許多玩家。東管處表示，自3月31日起不再受理民眾報備，改向民航局或當地縣（市）政府申請。

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處轄管的風景區，包括三仙台遊憩區、都歷遊客中心園區、八仙洞遊憩區、石梯坪遊憩區、秀姑巒溪遊客中心及花蓮遊客中心等6景點周邊範圍，自3月31日不再受理從事遙控無人機飛航活動的報備。

東管處表示，民用航空法遙控無人機及遙控無人機管理規範將於31日施行，依規定禁航區、限航區及航空站或飛行場四周的一定距離範圍內，禁止從事遙控無人機飛航活動。

此範圍外距地表高度不逾400呎區域，由直轄市、縣（市）政府依公益及安全需要，公告遙控無人機活動的區域、時間及其他管理事項。