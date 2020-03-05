冬山攝影比賽禁用空拍機 玩家：與時俱進不是更好嗎？
冬山是宜蘭美麗之鄉，觀光資源豐沛，有俗稱宜蘭伯朗大道的三奇美徑，還有新舊寮瀑布、特殊瓜棚車站、生態綠舟、茅埔城古道、松樹門湧泉、人氣景點梅花湖等，還有深厚的人文歷史。
冬山鄉公所策辦「2020遇見冬山，看到幸福攝影及微電影比賽」，透過鏡頭，要為冬山留下美好畫面，拍攝題材不限，只要以「冬山」為主題，包括自然生態景觀、人文歷史、鄉村特色，所有能夠展現感動人心的題材均可入鏡，總獎金17萬5千元，將優選錄取32件作品。
不過，其中，攝影比賽要使用傳統相機、數位相機，但禁止使用空拍機拍攝，引發不同看法。
對此，鄉公所解釋，禁用空拍機主要是希望有更多攝影技巧的發揮，加上有俯瞰的角度作品，是空拍或是到山上或高點拍攝，容易混淆，但創作過程不同，空拍角度確實比較討喜，但此次比賽，希望藉此有所區別。
也是空拍玩家的李姓攝影工作者則認為，空拍作品在評審時佔優勢，因為畫面與角度都與一般平地拍攝不同，拍攝採遙控方式，攝影時不用跑到高地，不過，空拍也有專業拍攝技巧。
「不是隨便到一個點就起飛去拍，還是要搶陽光，還是花很多心力！」他指出，空拍器材風險性高，要拍出好照片，也要講究陽光與構圖，拍景時要看天候，不是飛上天空就可以拍到好照片，空中角度的作品確實比討喜，但既然是攝影比賽，為何排除空拍機？攝影既能與時俱進，展現更多元角度，不是更好嗎？
他建議，應該區分攝影與空拍組，而評審時要拿捏，如評分標準、佔的比例等，選擇優秀時應適度，不要一味偏好空拍，不過，也不要一味禁止。
對此，鄉公所表示尊重，同意在下次再辦攝影比賽時，納入考量，看是否分組，讓空拍攝影也成為另一比賽組別。
鄉公所表示，攝影比賽建議拍攝主題包括冬山鄉內人文、建築文物、風土民情、民俗節慶、產業文化、景觀生態、自然原野景觀、原生動植物和特殊自然生態等皆可拍攝，以照片傳述幸福與感動意念，得獎作品將以不重複地點為評審原則，建議參賽者分散攝影地點以提高入選機會。
拍攝景點建議有冬山火車站、冬山老街、冬山河舊河道、三奇美徑、冬山河生態綠舟、武淵水火同源、金榮發湧泉埤、牛稠坑瀑布、公埔圳、仁山苗圃、新舊寮瀑布、茅埔城古道、大進生態池、鄉內夜市、六大休閒農業區(中山、大進、珍珠、羅東溪、冬山河、梅花湖休閒農業區)、各大廟宇慶典及其他鄉內特色景點等。
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