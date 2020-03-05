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基隆市府研議易地辦公 大樓提升防疫飲水機都貼膜消毒

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市府研議易地辦公，大樓提升防疫飲水機、電梯都貼膜消毒。記者游明煌／翻攝
基隆市府研議易地辦公，大樓提升防疫飲水機、電梯都貼膜消毒。記者游明煌／翻攝

因應新冠肺炎疫情基隆市長林右昌目前正研擬因應疫情易地辦公的配套方案，以確保能持續推動市政。市府規畫，每科室都希望做好準備，把人力分成兩部分辦公，萬一發生狀況時，不致運作會受到影響，正盤點尋覓相關地點。市政大樓也加強防疫各項消毒，連電梯內都放消毒機，所有飲水機也都貼膜噴酒精消毒。

基隆市長林右昌目前正研擬因應疫情易地辦公的配套方案，以確保能持續推動市政。目前規畫把同單位的人員分開辦公，要考量業務能否銜接、有無閒置廳舍或辦公場所，相關作業錯綜複雜，細節尚未定案，都還在研擬中，相關地點及設備都正在盤點，地點也尚未確定。

市府規畫，每科室都希望做好準備，朝盡量把人力分成兩部分區隔辦公為目標，萬一發生狀況時，不致運作會受到影響。

基隆市政府綜合發展處長黃駿逸表示，為保護洽公民眾及市府員工的健康安全，市府在2月7日起已實施進入市府大樓必須測量體溫的措施，隨著疫情發展，市府持續加強市府辦公環境清潔工作，包括各樓層公共區域的樓梯扶手、地板、廁所及其走廊，每日進行擦拭消毒作業外。

由於各樓層飲水機民眾使用率很高，市府在電梯內外按鈕及各樓層公用飲水機按鈕使用貼膜，定期更換，每日早晚以酒精擦拭消毒。另外，也在電梯內裝設自動感應酒精消毒機，希望讓民眾洽公和市府員工辦公都安心。

基隆市府研議易地辦公，大樓提升防疫飲水機、電梯都貼膜消毒。記者游明煌／攝影
基隆市府研議易地辦公，大樓提升防疫飲水機、電梯都貼膜消毒。記者游明煌／攝影
基隆市府研議易地辦公，大樓提升防疫飲水機、電梯都貼膜消毒。記者游明煌／翻攝
基隆市府研議易地辦公，大樓提升防疫飲水機、電梯都貼膜消毒。記者游明煌／翻攝
基隆市府研議易地辦公，大樓提升防疫飲水機、電梯都貼膜消毒。記者游明煌／翻攝
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