基隆市府研議易地辦公 大樓提升防疫飲水機都貼膜消毒
因應新冠肺炎疫情，基隆市長林右昌目前正研擬因應疫情易地辦公的配套方案，以確保能持續推動市政。市府規畫，每科室都希望做好準備，把人力分成兩部分辦公，萬一發生狀況時，不致運作會受到影響，正盤點尋覓相關地點。市政大樓也加強防疫各項消毒，連電梯內都放消毒機，所有飲水機也都貼膜噴酒精消毒。
基隆市長林右昌目前正研擬因應疫情易地辦公的配套方案，以確保能持續推動市政。目前規畫把同單位的人員分開辦公，要考量業務能否銜接、有無閒置廳舍或辦公場所，相關作業錯綜複雜，細節尚未定案，都還在研擬中，相關地點及設備都正在盤點，地點也尚未確定。
市府規畫，每科室都希望做好準備，朝盡量把人力分成兩部分區隔辦公為目標，萬一發生狀況時，不致運作會受到影響。
基隆市政府綜合發展處長黃駿逸表示，為保護洽公民眾及市府員工的健康安全，市府在2月7日起已實施進入市府大樓必須測量體溫的措施，隨著疫情發展，市府持續加強市府辦公環境清潔工作，包括各樓層公共區域的樓梯扶手、地板、廁所及其走廊，每日進行擦拭消毒作業外。
由於各樓層飲水機民眾使用率很高，市府在電梯內外按鈕及各樓層公用飲水機按鈕使用貼膜，定期更換，每日早晚以酒精擦拭消毒。另外，也在電梯內裝設自動感應酒精消毒機，希望讓民眾洽公和市府員工辦公都安心。
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