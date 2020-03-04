嘉明湖1名山友受傷 布農清潔員救援

台東嘉明湖上個月29日傳出一名60歲山友在嘉明湖畔疑使用高山瓦斯時，不明原因發生瓦斯罐爆炸，閃避不及右大腿被割傷，所幸被嘉明湖山屋清潔員巡視發現，立即揹受傷山友走3個多小時到山屋簡單包紮休息後，最後送下山治療。

嘉明湖山屋清潔員趙聰華表示，他當天中午沿著嘉明湖步道巡視環境，走到12.5公里處時發現傷者，同團山友向他告知傷者右大腿大量失血及暈眩狀況，他擔心傷勢，就直接揹起山友從嘉明湖往到3公里外的山屋。

到山屋後，發現受傷山友右大腿有切割傷和燙傷，隨即簡單包紮，並充分休息，最後由同行山友送下山至台東馬偕醫院治療，經治療後所幸沒有大礙。

據了解，嘉明湖山屋清潔員趙聰華是花蓮縣卓溪鄉布農族人，也是海龍蛙兵退役士官，平時喜歡登山，體能相當好，身手矯健，趙說表示，在崎嶇山路揹負很辛苦，但完成傷患安置後，就忘了辛苦了，畢竟人命關天重要。