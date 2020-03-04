加強院內防疫 花蓮各醫院暫停志工服務
因應新冠肺炎出現院內感染案例，花蓮各醫院除了提高探病、陪病時間及人數控管，慈濟、衛福部花蓮醫院等大型醫院，也陸續暫停院內志工勤務，減少感染風險。
新冠肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情持續，各醫院都嚴格管制進出人員，探病時間、人數都限制，此外，防疫也擴大到協助醫護人員、就診民眾的志工們。
衛福部花蓮醫院表示，院內10餘名志工主要分配在各單位、急診或諮詢台，協助轉送病例、引導等工作，院內2月1日就率先暫停志工勤務，目前不影響運作。
花蓮慈濟醫院也從3日起暫停志工進院服務。慈濟基金會表示，花蓮慈濟醫療志工約120人，包含外縣市派駐執勤的梯次醫院志工、日間醫院志工，協助執行關懷、引導諮詢等工作，暫由院內行政人員替代，派駐志工也回到原縣市，協助基金會其他社區關懷工作。
花蓮門諾醫院在今天表示，院內平均一天20名志工，分上下午班制，主要協助資材室送醫用材料包及理貨、服務台指引等工作，目前仍正常運作，但會視疫情狀況隨時調整志工勤務。
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