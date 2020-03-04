台東忠勇國小閒置校舍再活化 開辦吳神父足療人才培訓
活化台東縣長濱鄉忠勇國小閒置校舍，伊甸基金會辦理「吳若石神父足部反射健康法基礎班人才培訓計畫」，提供當地鄉民學習一技專長，今天舉行始業式，縣長饒慶鈴表示，忠勇國小是閒置校舍再利用最好典範。
饒慶鈴表示，忠勇國小於102年裁併校， 伊甸基金會107年在校園建置「台東縣私立耆福綜合式長照機構」後，又開放校園教室辦理吳神父足部人才培訓計畫，符合閒置空間與在地產業共創共生精神，未來，縣內閒置校舍空間朝這方向進行。
忠勇國小校園建置計有足療教室、餐廚、教室、失智據點、C據點及可食花園等，饒慶鈴與伊甸基金會董事長成亮共同在校園內植樹，代表閒置學校與地方照顧服務系統的新生命展開。
縣衛生局表示，吳若石神父足療，早年係由白冷會薛弘道修士引進台灣，並由吳神父發揚光大迄今，許多人因此而被療育，這是白冷會士對台灣和世界的一大貢獻，這項計畫的開辦可以帶給濱鄉鄉民更好的訓練及就業機會，得到完善的長照服務。
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